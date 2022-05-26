İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: "Putin, Ukrayna'da kaybetmeli" - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: "Putin, Ukrayna'da kaybetmeli"

26.05.2022 15:52
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: "Putin, Ukrayna'da kaybetmeli"

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada, "Putin, Ukrayna'da kaybetmeli. Putin'in saldırganlığı Avrupa'da asla başarılı olmamalı" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada, "Putin, Ukrayna'da kaybetmeli. Putin'in saldırganlığı Avrupa'da asla başarılı olmamalı" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Bosna Hersek'e düzenlediği ziyarette Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile görüştü. Bakan Truss görüşmenin ardından Rusya- Ukrayna savaşı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Truss yaptığı açıklamada, "Putin'in ordusu sadece 700 mil ötedeki Ukrayna'da vahşet işliyor. Ukrayna halkının desteğimize ihtiyacı var. Ukrayna halkını, ülkeleri için verdikleri cesur mücadelede desteklememiz gerekiyor" dedi. Bakan Truss konuşmasında, "Rusya'nın zorbalık taktiklerini gördük. Daha bu hafta, ancak üzerlerindeki yaptırımlar kaldırılırsa Ukrayna tahılının ihracatına izin vereceklerini açıkça söylediler. Putin Ukrayna'da kaybetmeli. Putin'in saldırganlığı Avrupa'da asla başarılı olmamalı" ifadelerini kullandı.

Bakan Truss, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile görüşmesi hakkında ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bosna Hersek'in Ukrayna'ya güçlü desteklerini memnuniyetle karşılıyorum. Hepimiz tarihten ders almalıyız. İngiltere, Rusya'nın kötü niyetli etkisi karşısında Batı Balkanlar'da barış ve güvenlik konusunda kararlıdır" dedi. - SARAYBOSNA

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Putin, Ukrayna'da kaybetmeli
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Putin, Ukrayna'da kaybetmeli
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Putin, Ukrayna'da kaybetmeli

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Vladimir Putin, England, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: 'Putin, Ukrayna'da kaybetmeli' - Son Dakika


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