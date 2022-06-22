Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss, 22-23 Haziran'da ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › İngiltere Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

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