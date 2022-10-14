İngiltere Maliye Bakanı Kwarteng görevden alındı - Son Dakika
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İngiltere Maliye Bakanı Kwarteng görevden alındı

14.10.2022 16:13
İngiltere Maliye Bakanı Kwarteng görevden alındı

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, atanmasından sadece 38 gün sonra bütçe krizi nedeniyle görevden alındı.

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, atanmasından sadece 38 gün sonra bütçe krizi nedeniyle görevden alındı. Kwarteng, böylece en kısa süre görevde kalan ikinci bakan oldu.

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, ABD'nin başkenti Washington ziyaretini yarıda keserek ülkeye döndü. İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya gelen Kwarteng'in görevden alındığı kaydedildi. Kwarteng, görevden alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Kwarteng, kendi kararıyla değil, başbakan tarafından görevden alındığını belirterek, "kenara çekilmesinin istendiğini" söyledi.

Sterlin'de keskin düşüş

Kwasi Kwarteng'in görevden alınmasının ardından sterlinin değeri son yarım saat içinde keskin bir şekilde düştü. "En büyük vergi indirimi paketi" olarak sunulan paket pek çok kesim tarafından eleştiriliyordu. Kwasi Kwarteng'in 23 Eylül'de açıkladığı borçlarla fonlanacak 45 milyar dolarlık vergi kesintisi öngören ekonomi paketi ile piyasalarda kaos yaşanmış, İngiliz sterlini, Amerikan fdları karşısında 1,03'le tarihin en düşük seviyesine gerilemiş ve İngiltere Merkez Bankası piyasalara müdahale etmişti. Kwarteng, tepkiler üzerine en yüksek gelir grubunun vergi dilimini yüzde 45'ten yüzde 40'a çekmekten vazgeçmişti.

38 gün görevde kaldı

Kwarteng, 38 günlük görev süresiyle İngiltere'nin tarihinde en kısa süre görev yapan ikinci maliye bakanı oldu. 1970'te İngiltere Maliye Bakanı Iain Macleod, göreve başlamasından 30 gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. İngiltere'de Maliye Bakanı 2019'dan bu yana 4 kez değişti. Kwarteng'den önceki Maliye Bakanlarından Nadhim Zahawi 62 gün görevde kalmıştı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İngiltere Maliye Bakanı Kwarteng görevden alındı - Son Dakika

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