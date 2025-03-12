İngiltere, Rus Diplomatları Sınır Dışı Etti

Rusya'nın 2 İngiliz diplomatı sınır dışı etmesinin ardından İngiltere de misilleme olarak Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinde görevli Rus diplomat ve eşini sınır dışı ettiğini açıkladı.

İngiltere, Rusya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 2 İngiliz diplomatı sınır dışı etme kararına karşılık verdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, misilleme olarak Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinde görevli Rus diplomat ve eşini sınır dışı edildiğini açıkladı.

Rusya'yı Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliğini kapatmaya yönelik aktif bir çaba içerisinde olmakla suçlayan Bakanlık, Rusya'nın iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdığını aktararak, Rusya'nın Londra Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.

Rusya İngiliz diplomatları casuslukla suçlamıştı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 10 Mart'ta başkent Moskova'daki İngiltere Büyükelçiliği'nin ikinci Sekreteri Alkesh Odedra ile büyükelçiliğin siyasi departmanının birinci sekreteri Tabassum Rashid'in eşi Michael Skinner'ın, "kendileri hakkında yanlış bilgi verdikleri ve İngiltere istihbaratı ile gizli faaliyetler gerçekleştirdiklerine" dair kanıtlar bulunduğu gerekçesiyle Rusya'dan akreditasyonlarının iptal edildiğini ve iki hafta içinde Rusya'dan ayrılmak zorunda olduklarını açıklamıştı. - LONDRA