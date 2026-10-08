İngiltere, Rus petrol sektörüne yönelik yaptırım listesini 38 kuruluşla genişletti

İngiltere, aralarında Rus petrol şirketleri ve gölge filo tankerlerinin de bulunduğu Rus kişi ve kuruluşları hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rus petrolünün üretimi veya nakliyesinde yer aldığı, askeri üretimi kolaylaştırdığı ve finansal hizmetlere yönelik yaptırımları deldiği belirtilen Rus kişi ve kuruluşları hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. Yeni listeye alınan 38 kuruluş arasında Rus petrol şirketleri, gölge filo tankerleri ve Rusya ordusu için hayati önem taşıyan malları tedarik eden şirketler yer alıyor. Bakanlık açıklamasında, "Finansal hizmetler ve kripto para borsaları da dahil Rusya'nın yaptırımları delmesine yardımcı olanlara karşı da sıkı önlemler alıyoruz. Verilen mesaj gayet açık. Eğer Rusya'nın bu savaşı finanse etmesine veya donatmasına yardımcı olursanız, bunun sonuçlarına katlanırsınız" denildi.

Açıklamada, Zarubezhneft ve INK Capital adlı iki Rus petrol şirketine daha yaptırım uygulanmasına karar verildiği aktarılırken Birleşik Krallık'ın G7 ülkeleri arasında Rus petrol sektörünün en büyük 4 şirketine yaptırım uygulayan ilk ülke olduğu hatırlatıldı.

Rusya'nın gölge filosunun bir parçası olarak faaliyet gösteren 12 petrol tankerine daha yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, yaptırım uygulanan toplam sayının 600'ü geride bıraktığı kaydedildi.

17 tüzel kişilik ve kişiye yaptırım

Yaptırım paketinin ABD ve AB tarafından Rusya'nın savaş çabalarını sürdürmesi için hayati öneme sahip olduğu kabul edilen malların tedarikinde yer alan 17 tüzel kişilik ve kişiyi kapsadığı kaydedildi. Yaptırım listesine alınanlar arasında Rusya'nın balistik füze ve insansız hava aracı kapasitelerinin üretimi için kritik öneme sahip takım tezgahları, elektronik cihazlar ve malzemelerin Rusya merkezli ithalatçıları bulunduğu vurgulandı.