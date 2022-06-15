İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, düzensiz göçü görüştü

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda, 'Türkiye'de Düzensiz Göç ve Düzensiz Göçle Mücadele ile Van Örneği Raporu' görüşüldü.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı. Türkiye'de bulunan göçmen ve sığınmacı rakamlarını paylaşan Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, "Ülkemizde şu anda 3 milyon 764 bin 193'ü geçici koruma altında Suriyeli, 1 milyon 427 bin 804'ü ikamet izni sahibi ve 320 bin 767'si uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi olmak üzere toplam 5 milyon 512 bin 764 düzenli göçmen yaşamaktadır" dedi.

Ardından Göç ve Uyum Alt Komisyonu tarafından hazırlanan Van sınırında yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan rapor görüşüldü. Raporda, düzenli göç ve düzensiz göçmen arasındaki fark anlatıldı. Düzenli göçmene çoğu zaman 'göçmen' denildiği belirtilirken, düzensiz göçmenin ise çok farklı olduğu vurgulandı. Raporda, göçmen ve düzensiz göçmenin çıkış sebeplerinin de yine birbirinden farklı olduğu belirtilerek, göçmenlerin özellikle sığınmacıların, mültecilerin, yani düzenli göçmenlerin düşüncelerinden dolayı, milliyetlerinden dolayı, dinlerinden dolayı ve yaşam hakları ihlal edilmiş durumlarında gerçekleştiği; düzensiz göçün ise daha çok bir macera, bazen ekonomik sebeplerle olduğu belirtildi. Düzensiz göçmenin bir ülke sınırlarına gayrimeşru, illegal yollardan geçenlerden oluştuğu anlatılan raporda, bazen de düzensiz göçmenin yasal yollarla ülkeye girip ülkede kalışlarının bir süre sonra yasa dışı hale gelenlerden de oluşabildiği ifade edildi. Her düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla ülkeye girdiği algısının da yanlış olduğu vurgulanan raporda, "Çünkü ikamet izniyle gelebiliyor, diğer statülerle de gelebiliyor, vizeyle gelebiliyor ülkeye ama daha sonra süreye uymuyor ve ya farklı sebeplerle ülkede kalışıyla ilgili sorunlar çıkıyor. Bu durumda da ülkeyi terk etmesi gerekiyor ve terk etmiyorlar; işte bunlar da düzensiz göçmen durumuna düşüyor. O yüzden 'düzensiz göçmen' denince tamamının sınırları illegal yollardan geçtiği fikri ya da yayılması önemli bir konu" denildi.

Komisyon, hazırlanan raporu görüşerek kabul etti.