Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin stratejik öneme sahip Curf el-Sahr bölgesinde Kataib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) ile varılan uzlaşma kapsamında, Irak hükümetine bağlı güvenlik güçleri ve aralarında Kataib Hizbullah mensuplarının da bulunduğu Haşdi Şabi güçlerinin katılımıyla ortak operasyon merkezi kurulacağı bildirildi.

Irak'ta hükümete bağlı güvenlik güçleri ile İran destekli Kataib Hizbullah arasında Curf el-Sahr bölgesinde yaşanan krizin çözümü için uzlaşmaya varıldı. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin ofisinden yapılan açıklamada, stratejik bölgedeki güvenliğin sağlanması amacıyla ortak operasyon merkezi kurulacağı duyuruldu. Açıklamada, yeni ortak operasyon merkezinin yarın sabah yerel saatle 06.00'da faaliyete başlayacağı bildirildi.

Varılan uzlaşma kapsamında, stratejik öneme sahip bölgede görev yapmak üzere farklı güvenlik birimlerinden oluşan ortak bir gücün konuşlandırılması kararlaştırıldı. Kaynaklara göre, yeni görev gücü bünyesinde Irak Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir tugay, federal polis güçlerine bağlı bir tugay, petrol boru hatlarının korunmasından sorumlu Enerji Polisi güçlerine bağlı bir alay ve Haşdi Şabi'ye bağlı iki tugay yer alacak.

Kataib Hizbullah'a bir haftalık süre verilmişti

Bağdat yönetiminin geçtiğimiz Pazar günü Kataib Hizbullah'a söz konusu stratejik bölgeden çekilmesi için bir haftalık süre verildiğini açıklamasının ardından yaşanan bu gelişme, hükümetin bölgeye güvenlik güçleri konuşlandırmaya hazırlandığını bildirdiği bir dönemde geldi.

Öte yandan Iraklı kaynaklar, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin hafta başında İran ile artan gerilime bir çözüm bulmak üzere ülkeye ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.

Petrol kaçakçılığı iddiası nedeniyle gerilim yükselmişti

Curf el-Nasr olarak da bilinen bölge, yıllardır Kataib Hizbullah ve bazı silahlı grupların nüfuzu altında bulunuyor. Bölgedeki güvenlik kontrolü meselesi, Kataib Hizbullah'ın bölgede petrol kaçakçılığı gerçekleştirdiği iddialarının gündeme gelmesi ve hükümet güçlerinin bölgeye giriş yetkileri konusundaki anlaşmazlıkların ardından yeniden tartışma konusu olmuştu.

Iraklı yetkililer görevden alınmıştı

Zeydi, Pazar günü bölgedeki petrol kaçakçılığı iddialarını inceleyen komisyonun raporunu teslim almasının ardından kaçakçılığa karıştığı belirtilen kişilerin yargıya sevk edilmesine karar vermişti. Petrol kaçakçılığı ve akaryakıt rafinerilerine yönelik soruşturma kapsamında aralarında vilayet emniyet müdürlüğü, istihbarat, ulusal güvenlik, Haşdi Şabi, Enerji Polisi ve petrol boru hatları şirketi yetkililerinin de bulunduğu 9 üst düzey yetkili görevden alınmıştı.

Irak güvenlik güçlerinin resmi yapısı içerisinde bulunan Haşdi Şabi bünyesinde, aralarında Kataib Hizbullah mensuplarının da bulunduğu çeşitli silahlı gruplar yer alıyor.