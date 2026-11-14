Irak Türkmen Cephesi'nden Vandavi, Kerkük valiliğine 15 üyenin 14 oyuyla seçildi

Irak Türkmen Cephesi'nden Kahtan Vandavi, Kerkük İl Meclisi Toplantısı'nda düzenlenen oturumda 15 üyeden 14'ünün oyunu alarak yeni Kerkük Valisi seçildi.

Irak'ta Kerkük İl Meclisi, yeni Kerkük Valisi'ni seçmek üzere toplandı. Oturumun ardından İl Meclisi'nin medya ağından yapılan açıklamada, Irak Türkmen Cephesi'nden Kahtan Vandavi'nin oylamaya katılan 15 meclis üyesinden 14'ünün desteğini alarak yeni Kerkük Valisi seçildiği bildirildi.

Vandavi, yeni vali olarak seçilmesinin ardından Kerkük valilik binasında basın toplantısı düzenledi. Vandavi açıklamasında, kentte toplumun tüm bileşenlerine hizmet edeceğini, istihdam dosyasını tamamlayacağını ve gönüllü öğretmenlerin sorunlarına çözüm bulacağını kaydetti. Tüm Kerkük halkının sesi olacağını vurgulayan Vandavi iş imkanlarının artırılması ve petrol şirketlerinde istihdam imkanlarının oluşturulması için çalışacaklarını kaydetti. Ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin talimatlarını yerine getireceğini vurgulayan yeni Vali, Zeydi'yi kentin ihtiyaçlarını yerinde incelemek üzere Kerkük'ü ziyaret etmeye davet etti.

Vandavi güvenlik başlıklarındaysa Kerkük Operasyonlar Komutanlığı ile koordinasyon içinde güvenlik çalışmalarına destek vereceğini belirtti.

Basın açıklamasına katılan eski Vali Mehmet Seman Ağa da, Kerkük'te uygulanan dönüşümlü yönetim sisteminin 2003 yılından bu yana Irak'taki en başarılı ve en iyi siyasi proje olduğunu belirtti. Ağa, kentte sırayla Kürt bir vali, ardından Türkmen bir vali, bugün başka bir Türkmen valinin görev aldığını ve sonrasında da bir Arap valinin göreve geleceğini belirtti.