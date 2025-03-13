İran ABD ile Eşit Şartlarda Müzakere İstiyor - Son Dakika
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Politika

İran ABD ile Eşit Şartlarda Müzakere İstiyor

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, nükleer müzakerelerde eşit şartlar ve ABD yaptırımlarının kaldırılmasını vurguladı.

13.03.2025 17:07
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile nükleer müzakerelere ilişkin, "Karşı tarafa, baskı politikasının işe yaramadığını kanıtlamamız gerekiyor. Ancak o zaman eşit şartlarda müzakere masasına oturabiliriz" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile nükleer müzakereler ve İran nükleer programına ilişkin İran gazetesine açıklamalarda bulundu . Arakçi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile nükleer faaliyetlerde iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, nükleer konuda sorunları çözmek için yeni bir plan üzerinde çalıştıklarını söyledi. İran'ın dünya ile yapıcı bir ilişki kurmaya hazır olduğunu belirten Arakçi, "Ben, ulusal çıkarları düşünen bir diplomat olarak yetiştirildim ve bu doğrultuda hareket edeceğim. Ülkenin ulusal çıkarlarının sağlandığını düşündüğüm her yere gider ve görevimi yerine getiririm. İster New York'ta olsun ister Kabil'de ya da Beyrut'ta" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik maksimum baskı politikasına tepki gösteren Arakçi, "Karşı tarafın maksimum baskı uyguladığı bir durumda müzakerelere girersek, zayıf bir pozisyonda müzakerelere başlamış oluruz ve bir kazanım elde edemeyiz. Bu konu inatçılık veya idealizm meselesi değil, teknik bir meseledir. Karşı tarafa, baskı politikasının işe yaramadığını kanıtlamamız gerekiyor. Ancak o zaman eşit şartlarda masaya oturabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Sorunları çözmek için yeni bir fikir gündemde"

Arakçi, İran'ın sabır stratejisinin pasif bir sabra dayanmadığını vurgulayarak, "Kesinlikle oturup bizim için ne karar verileceğini bekleyen pasif bir politika izlemiyoruz. Hatta muhtemel nükleer müzakereler konusunda bile bir tasarımımız var ve planlama yaptık. Müzakereler dolaylı olarak devam ediyor. Üç Avrupa ülkesiyle iletişim kanalları açık. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iş birliği içindeyiz. Sorunları çözmek için yeni bir fikir gündemde ve bunu inceliyoruz" şeklinde konuştu.

"ABD yaptırımları kaldırmalı"

Nükleer müzakereler konusunda Avrupa ile iletişim halinde olduklarını belirten Arakçi, Avrupa ülkelerinin geçmiş dönemde iyi bir arabuluculuk rolü oynadığını söyledi. Arakçi, "Rusya ve Çin ile de yakın istişarelerimiz sürüyor. Ancak nihayetinde ABD yaptırımları kaldırmalı. Doğrudan müzakerelere ise ancak eşit şartlarda, baskı ve tehditten uzak bir şekilde gireceğiz ve o zaman halkımızın ulusal çıkarlarının korunacağından emin olacağız" ifadelerini kullandı.

"Umman üzerinden dolaylı müzakereler yapılabilir"

Arakçi Umman üzerinden ABD ile yapılan dolaylı müzakerelere ilişkin ise "Bu garip bir yöntem değil. Tarih boyunca birçok kez yaşandı. Birbirleriyle doğrudan konuşmak istemeyen ülkeler dolaylı yollarla iletişim kurdu. Dolayısıyla dolaylı müzakereler yapılabilir. Önemli olan, eşit şartlarda adil ve hakkaniyetli bir anlaşma sağlama iradesinin ortaya çıkmasıdır. Bunun şekli o kadar önemli değil" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran ABD ile Eşit Şartlarda Müzakere İstiyor - Son Dakika

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