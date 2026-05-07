İran, ABD'nin Teklifini İncelemeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD'nin Teklifini İncelemeye Devam Ediyor

07.05.2026 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD'nin 14 maddelik planına yönelik teklifini değerlendirmekte ve henüz cevap vermedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD-İran arasındaki müzakerelere ilişkin açıklamasında, ABD'nin İran'ın 14 maddelik planına yönelik teklifini değerlendirmeyi sürdürdüklerini ve henüz Washington yönetimine bir cevap vermediklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD-İran arasındaki müzakerelere ilişkin açıklama yaptı. İran basınına konuşan Bekayi, ABD'nin İran'ın 14 maddelik planına bir teklif çerçevesiyle cevap verdiğini hatırlattı. Bekayi, Tahran yönetiminin ABD'nin teklifini incelemeyi sürdürdüğünü belirterek, bu konuda henüz nihai bir karara varmadıklarını bildirdi. Bekayi, "Son günlerde ele alınan en önemli dış politika konusu savaş, ateşkes ve bölgede barış ve istikrarı yeniden tesis etme çabalarıdır" dedi.

İranlı sözcü ayrıca Pakistan ile gerçekleştirilen son temaslarda Tahran yönetiminin 14 maddelik planına odaklanıldığını vurguladı. ABD'nin yanıtını değerlendirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Bekayi, incelemelerin tamamlanmasının ardından cevaplarının yeniden Pakistan arabuluculuğuyla Washington'a iletileceğini söyledi.

Bekayi, ayrıca Tahran'ın halihazırda Washington'a herhangi bir cevap verip vermediğine ilişkin bir soruya, "Bu mesaj alışverişlerinin sonucuna göre bir sonraki adıma karar verilecek. Teklifi hala inceliyoruz. Öncelikle bir sonuca ulaşmamız gerekiyor. Ardından kamuoyunu mutlaka bilgilendireceğiz" cevabını verdi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, ABD'nin Teklifini İncelemeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı 21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti

20:50
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis’te kabul edildi
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildi
20:31
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
19:55
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin
Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
19:44
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
19:09
DSÖ’den aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
18:18
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 21:12:03. #7.12#
SON DAKİKA: İran, ABD'nin Teklifini İncelemeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.