İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Birinci Yardımcılığa reformist isim atadı

Politika

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den mazbatasını almasının ardından ilk atamasını gerçekleştirerek Birinci Yardımcılığı görevine reformist isim Muhammed Rıza Arif'i getirdi.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den mazbatasını almasının ardından ilk atamasını gerçekleştirdi. Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanlığı Birinci Yardımcılığı görevine eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'nin Yardımcısı reformist isim Muhammed Rıza Arif'i getirdi. Pezeşkiyan Hamaney'e hitaben gönderdiği mektupta, 14'üncü dönem hükümetinin Cumhurbaşkanlığı Birinci Yardımcılığı görevine Arif'in atandığı belirterek dini liderden atamayı onaylanmasını istedi.

Salı günü Mecliste yemin edecek olan Pezeşkiyan'ın 2 hafta içerisinde kabinesini oluşturarak güvenoyu alması için Meclise sunması bekleniyor. İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in ise oluşturulacak kabinede Cumhurbaşkanlığı Birinci Yardımcısı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve İstihbarat Bakanını onaylaması gerekiyor.

Muhammed Rıza Arif Kimdir?

İran'da 1997-2005 yılları arasında eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Cumhurbaşkanlığı Birinci Yardımcılığı görevini yapan Muhammed Rıza Arif, 2013 yılındaki seçimlerde reformist cepheden Cumhurbaşkanlığı için aday olmuş ancak seçim sürecinde oyların bölünmemesi için adaylıktan çekilmişti. - TAHRAN