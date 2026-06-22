İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan'a Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan'a Ziyaret Gerçekleştiriyor

22.06.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yarın İslamabad'da görüşmeler yapacak; sokaklarda İran bayrakları asıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yarın İslamabad'a ziyaret gerçekleştireceği ifade edilirken ziyaret öncesinde İslamabad sokaklarına İran bayrakları asıldı.

Pakistanlı diplomatik kaynaklar, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yarın İslamabad'a ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Pezeşkiyan'ın, günübirlik ziyareti kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüşeceği kaydedildi. Adı açıklanmayan kaynak, görüşmelerde İsviçre'de yapılan Lucerne Gölü Zirvesi'nde ele alınacağını dile getirerek Pezeşkiyan'ın görüşmelerde ikili ilişkiler, ticaret ve ortak çıkarlara dayalı diğer konuları da ele almasının beklendiğini sözlerine ekledi.

İslamabad sokaklarında İran bayrakları

Pezeşkiyan'ın Pakistan ziyareti öncesinde hazırlıklar yapıldı. İslamabad sokaklarına İran bayrakları asılırken güvenlik de arttırıldı.

"Görüşmelerde umut verici ilerlemeler kaydedilmiştir"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif dün İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında yapılan ABD-İran müzakerelerinin ilk turuna ilişkin açıklama yaptı. Müzakerelerde arabulucu rolünde bulunan Pakistan Başbakanı Şerif, "İslamabad Mutabakat Zaptı çerçevesinde oluşturulan Yüksek Düzeyli Komite'nin ilk toplantısı İsviçre'nin Bürgenstock kentinde başarıyla tamamlanmıştır. Görüşmeler olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirilmiş ve 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya ulaşılması için yol haritası üzerinde mutabakat sağlanması, siyasi denetim sağlayacak bir Yüksek Düzeyli Komite kurulması ve daha fazla teknik görüşmelere başlanması dahil olmak üzere umut verici ilerlemeler kaydedilmiştir" dedi.

"Şartların oluşturulmasına destek sağlayan kardeş ülke Katar'a şükranlarımı sunuyorum"

ABD ve İran'ın sorunları diplomasi yoluyla çözme çabasını olumlu bulduğunu belirten Şerif, "Bu tarihi sürecin ilerlemesine değerli katkılar sunan tüm kardeş ve dost ülkelere teşekkür ediyorum. Özellikle bu müzakerelerin ilerlemesi için gerekli şartların oluşturulmasına destek sağlayan kardeş ülke Katar'a şükranlarımı sunuyorum. Görüşmelere ev sahipliği yaparak kolaylaştırıcı rol üstlenen İsviçre hükümetine de teşekkür ederim. Bu sürecin başarısında yorulmadan çalışan ve çabalarıyla büyük katkı sağlayan Tümgeneral Asim Munir'i özellikle takdirle anıyorum. Onun adanmışlığı, kararlılığı ve azmi olmasaydı bu ilerleme mümkün olmazdı" diye konuştu.

Dışişleri Ofisi ekibiyle birlikte yürüttüğü diplomatik çabalar için Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar'a da teşekkür eden Şahbaz Şerif, "İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi'nin de bu görüşmelerin başarısına yaptığı büyük katkıyı takdir ediyorum. Pakistan, barışçıl ve kalıcı bir çözüm için diyalog ve diplomasiyi ilerletme yönündeki dürüst ve samimi rolünü sürdürmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Pakistan, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan'a Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
Anlaşma tamam: Amedspor’a milli kaleci geliyor Anlaşma tamam: Amedspor'a milli kaleci geliyor
Trump, İngiltere Başbakanı Starmer’ın istifa edeceğini duyurdu Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifa edeceğini duyurdu
Icardi’nin kabusu olmuştu Süper Lig’in eski takımına imza atıyor Icardi'nin kabusu olmuştu! Süper Lig'in eski takımına imza atıyor
İsrail’in BM Temsilcisi ile BM yetkilisi arasında “Cinsel şiddet“ tartışması çıktı İsrail’in BM Temsilcisi ile BM yetkilisi arasında "Cinsel şiddet" tartışması çıktı

15:02
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
14:29
Bomba iddia Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
Bomba iddia! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
14:05
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı
"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
13:46
Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi
Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi
13:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı Babadan Aleyna Kalaycıoğlu’na zor soru
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru
13:10
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 15:18:01. #7.13#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan'a Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.