İran Cumhurbaşkanı Reisi: "ABD'nin Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilemez" - Son Dakika
Üye Girişi

İran Cumhurbaşkanı Reisi: "ABD'nin Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilemez"

19.07.2022 22:13
İran Cumhurbaşkanı Reisi: "ABD'nin Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilemez"

İran Cumhurbaşkanı Reisi, "ABD'nin Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilemez" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, "ABD'nin Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilemez" dedi.

Türkiye-İran- Rusya Üçlü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katılımı ile İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirildi. Reisi, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmasında, "Bu toplantıda gündeme getirdiğimiz konular oldu. Suriye egemenliğine ve toprak bütünlüğünün önemine vurgu yapıldı. Bu doğrultuda ABD'nin Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilemez" dedi. Suriye hükümetinin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanması gerektiğini kaydeden Reisi, "Bugün terörizm bölgelerin güvenliğini tehlikeye atmıştır. Suriye'de, İdlib'de diğer bazı bölgelerde mevcut olan terörizmle ilgili endişeleri gidermek için bütün ülkelerin irade ve azmi önemlidir" şeklinde konuştu.

"Siyonist rejimin saldırılarını kınamak ve saldırıların durulmasının önemi vurgulandı"

Görüşmede, Suriye halkına yardım ulaştırılmasının gerekliliğine vurgu yapıldığını söyleyen Reisi, "Bütün taraflar bölgedeki ekonomik sıkıntıların ve Suriye halkının sıkıntılarının giderilmesinin önemine vurgu yapıldı" ifadelerini kullandı. Reisi, "Aynı şekilde Suriye'nin egemenliğini ihlal edecek hareketlerden çekinmek gerektiği vurgusunu yaptık. Siyonist rejimin saldırılarını kınamak ve saldırıların durulmasının önemi vurgulandı" açıklamasını yaptı. İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Rusya, Türkiye ve İran iş birlikleri ve Suriye hükümeti ile işbirliğimiz önemlidir. Özellikle Suriye'nin güvenliğini sağlamak için öngörülen tedbirler Astana formatında başarılı olmuştur" dedi. Reisi, "Ele alınan konulardan biri de, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi. Mültecilerin bir an önce ülkelerine geri dönmeleri için altyapının sağlanması lazım" ifadelerine yer verdi. - TAHRAN

YORUMLAR
500
İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'ABD, en kısa zamanda Suriye'yi terk etmelidir' İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'ABD, en kısa zamanda Suriye'yi terk etmelidir'
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'ABD'nin Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilemez' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:36 Küçükçekmece'de aksiyon dolu anlar: Hakkında kesinleşmiş ceza bulunan şahıs ile polisin mücadelesi nefes kesti
22:20 Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanması sonrası Almanya'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:21 Muğla'da "Ünlülerin psikoloğu" olarak bilinen şahsın maskesi düştü! Diploması ve klinik açma yetkisi olmadığı ortaya çıktı
21:01 Yunanistan isim vermeden Türkiye'yi hedef aldı! "Bir ülke hariç herkes Rusya'ya yaptırım uyguluyor"
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
20:15 Yalova'da bir şahıs üçüncü kez ATM'leri çekiçle darmaduman etti! Polise dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadı
20:12 Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
19:33 Karısıyla cinsel ilişkiye girip hamile bıraktı, bebek hakkındaki gerçeği öğrenince kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 23:25:39. #1.13#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi: "ABD'nin Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilemez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement