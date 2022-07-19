İran Cumhurbaşkanı Reisi, "ABD'nin Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilemez" dedi.

Türkiye-İran- Rusya Üçlü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katılımı ile İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirildi. Reisi, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmasında, "Bu toplantıda gündeme getirdiğimiz konular oldu. Suriye egemenliğine ve toprak bütünlüğünün önemine vurgu yapıldı. Bu doğrultuda ABD'nin Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilemez" dedi. Suriye hükümetinin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanması gerektiğini kaydeden Reisi, "Bugün terörizm bölgelerin güvenliğini tehlikeye atmıştır. Suriye'de, İdlib'de diğer bazı bölgelerde mevcut olan terörizmle ilgili endişeleri gidermek için bütün ülkelerin irade ve azmi önemlidir" şeklinde konuştu.

"Siyonist rejimin saldırılarını kınamak ve saldırıların durulmasının önemi vurgulandı"

Görüşmede, Suriye halkına yardım ulaştırılmasının gerekliliğine vurgu yapıldığını söyleyen Reisi, "Bütün taraflar bölgedeki ekonomik sıkıntıların ve Suriye halkının sıkıntılarının giderilmesinin önemine vurgu yapıldı" ifadelerini kullandı. Reisi, "Aynı şekilde Suriye'nin egemenliğini ihlal edecek hareketlerden çekinmek gerektiği vurgusunu yaptık. Siyonist rejimin saldırılarını kınamak ve saldırıların durulmasının önemi vurgulandı" açıklamasını yaptı. İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Rusya, Türkiye ve İran iş birlikleri ve Suriye hükümeti ile işbirliğimiz önemlidir. Özellikle Suriye'nin güvenliğini sağlamak için öngörülen tedbirler Astana formatında başarılı olmuştur" dedi. Reisi, "Ele alınan konulardan biri de, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi. Mültecilerin bir an önce ülkelerine geri dönmeleri için altyapının sağlanması lazım" ifadelerine yer verdi. - TAHRAN