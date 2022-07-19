İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Üçlü Zirve" sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Üçlü Zirve" sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

19.07.2022 22:10
İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Üçlü Zirve" sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Amerikalıların Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilebilir değil ve onların buraları terk etmesi gerekiyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Amerikalıların Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilebilir değil ve onların buraları terk etmesi gerekiyor." dedi.

Reisi, Türkiye, Rusya ve İran arasında başkent Tahran'da düzenlenen "Astana Formatında 7. Üçlü Zirve Toplantısı"ndan sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zirvede Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğünün önemine vurgu yaptıklarını söyleyen Reisi, "Amerikalıların Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilebilir değil ve onların buraları terk etmesi gerekiyor. Suriye'nin topraklarının her noktasının Suriye'nin meşru hükümetinin denetimine ve kontrolü altına girmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Zirvede özellikle terörle mücadeleyi ve tüm ülkelerin bu konudaki iş birliğini vurguladıklarını belirten Reisi, "Bugün terör grupları bölgenin güvenliğini tehlikeye atmıştır. İran'ın çabaları ve tecrübeleri çok önemli olmuştur." dedi.

Suriye'deki terör sorununun ortadan kaldırılması için tüm ülkelerin iradesinin, azminin önemli olduğunu dile getiren Reisi, bu ortak iradenin ortaya konulması halinde terörle mücadelede başarı sağlanacağını söyledi.

Suriye halkına insani yardımların ulaştırılmasının önemini vurguladıklarını aktaran Reisi, "Buna ek olarak bütün taraflar Suriye'deki ekonomik sorunları ve bu ülke halkının önündeki sıkıntıların giderilmesinin önemini vurguladı." diye konuştu.

Reisi, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde Suriye'nin egemenliğini ihlal edecek herhangi bir girişimden kesinlikle kaçınılması gerektiğini vurguladık. Bu toplantıda siyonist rejimin Suriye'ye saldırılarını kınamak hususunda ve bu saldırıların bir an önce durdurulmasının önemi vurgulandı. Bunlar Suriye halkına ve ordusuna yönelik uluslararası kuralların da ihlalidir ve bu saldırıların bir an önce durdurulması gerekiyor."

İran Cumhurbaşkanı, Rusya, Türkiye ve İran'ın iş birliğinin yanı sıra Suriye hükümetiyle iş birliğinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Astana sürecinin başarılı bir format olduğunu ve Türkiye-İran-Rusya'nın, Suriye'de istikrarı sağlama yönündeki çabaları sayesinde bu yolda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Reisi, bu konuda diğer ülkelerin iş birliğinin de önemli olduğunu söyledi.

Suriye krizinden kaynaklı sığınmacı meselesine de değinen Reisi, şunları kaydetti:

"Bölge ülkelerine giden Suriyeli sığınmacıların da bir an önce kendi ülkelerine dönmeleri gerekiyor. Bu konuda altyapının sağlanması lazım. Biz Astana sürecine üye olan ülkelerin ve diğer bölge ülkelerinin iş birliğinin Suriye'deki istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağını ümit ediyoruz."

YORUMLAR
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Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Rusya, İran ve Türkiye olarak Suriye'de sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dönüşüm sağlanabilmesi için kararlı olduğumuzu... Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Rusya, İran ve Türkiye olarak Suriye'de sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dönüşüm sağlanabilmesi için kararlı olduğumuzu... İran Cumhurbaşkanı Reisi, 'Bugün Suriye'de mevcut olan endişeler ve sıkıntılar gerçekten büyük bir sorun. Bunları gidermek için büyük ülkelerin irade... İran Cumhurbaşkanı Reisi, 'Bugün Suriye'de mevcut olan endişeler ve sıkıntılar gerçekten büyük bir sorun. Bunları gidermek için büyük ülkelerin irade...
Kaynak: AA

Suriye, Fırat, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı Reisi, 'Üçlü Zirve' sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Üçlü Zirve" sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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