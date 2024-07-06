İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu sona erdi - Son Dakika
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Politika

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu sona erdi

İran'da 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi, ülke genelinde yerel saatle 24.00 itibarıyla sona erdi. Seçim sonuçları gece 02.30'da açıklanmaya başlanacak ve kesin sonuçlar cumartesi öğleden önce kamuoyuyla paylaşılacak.

06.07.2024 03:15
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İran'da 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi, ülke genelinde yerel saatle 24.00 itibarıyla sona erdi.

İran'da halk bugün 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Ülke genelindeki 59 binden fazla seçim merkezinde kurulan sandıklarda oy kullanıldı. Sabah 08.00'de başlayan seçim için oy verme işlemi yerel saatle 24.00'de sona erdi. 61 milyon 452 bin 321 seçmenin bulunduğu ülkede sandıkların kapanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Muhsin İslami yaptığı açıklamada, "14'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy verme süresi sona erdi ancak halihazırda seçim merkezlerinin içerisinde bulunan kişilerin oy verme işlemlerinin son bulmasının ardından oy sayımı başlayacak. Sonuçlar gece 02.30 itibariyle açıklanmaya başlanacak ve kesin sonuç ise cumartesi öğleden önce kamuoyuyla paylaşılacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ilk olarak 18.00'de sona ereceği açıklanan oy verme işlemi önce 20.00'ye ardından 22.00'ye daha sonra da 24.00'e kadar uzatılmıştı.

Seçimlerin ikinci turunda Muhafazakar cepheden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ile Reformist Cepheden ise Türk kökenli Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan yarışıyor.

Ne olmuştu?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen Anayasayı Koruyucular Konseyi toplantısında 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılması kararlaştırılmıştı. Seçimlerde adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını geçememesi sonucu 10 milyon 415 bin 191 oy alan Pezeşkiyan ile 9 milyon 473 bin 298 oy alan Celili'nin ikinci tura kaldığı açıklanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu sona erdi - Son Dakika

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