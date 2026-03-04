İran'dan ABD ve İsrail'e Savaş Suçlaması

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD ve İsrail'in saldırıların küresel bir ekonomik krize neden olduğunu belirterek, "Bu saldırganlığın yol açtığı küresel ekonomik krizin sonuçları, tamamen savaşı başlatanların sorumluluğundadır" açıklamasını yaptı.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu küresel bir ekonomik krizi tetiklediğini belirtti. Temsilcilik, ABD'nin kendi ulusal çıkarlarını İsrail'in 'Büyük İsrail' kurma hayaline feda ettiğini bildirerek, "Bu saldırganlığın yol açtığı küresel ekonomik krizin sonuçları, tamamen savaşı başlatanların sorumluluğundadır" dedi. - NEW YORK