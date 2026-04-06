İran'dan ABD'ye Sert Tepki

06.04.2026 00:03
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin saldırı tehditlerini soykırım ve savaş suçu olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerini sert sözlerle eleştirerek, "İran'ın altyapılarına yönelik saldırı tehdidi doğrudan bir soykırım tehdididir ve ülke nüfusunun geniş bir kesimini hedef alma niyetini ortaya koymaktadır. Bu, savaş suçundan farksızdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, Washington yönetimini sert bir dille eleştirdi. Bekayi, ABD'de halkın sokaklara çıkmasının İran'a karşı savaşa destek verilmediğinin göstergesi olduğunu ifade ederek, "ABD'de halk artık bu savaşın kendilerine ait olmadığını anlamış durumda. Nitekim sokaklara çıkanlar da İran'a karşı yürütülen savaşa destek vermediklerini açıkça ortaya koyuyor. Bu savaş, ABD halkının değil, çocuk katili bir rejim adına ABD'li yöneticilerin tercihidir. Üstelik bu tablo sadece ABD ile sınırlı değil, dünya genelinde de bu savaşın yasa dışı olduğu biliniyor. Sonuç olarak İran'a dayatılan bu savaş, nükleer silah geliştirdiği yönündeki asılsız iddialar üzerinden başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Minab'daki saldırı kasıtlıydı"

ABD'nin İran halkına yardım iddialarını reddeden Bekayi, "ABD, İran halkına yardım etmek istediğini söyleyerek yalan söylüyor. Evet, onlar İran'a ölüm ve yıkımla yardım ediyor. Kendi ifadeleriyle de ortada bir katliam var. Minab'daki okula yönelik saldırı bir kaza değil, bilinçli bir saldırıydı. ABD, bir saatten kısa sürede 200'den fazla masum kız ve erkek çocuğunun ölümüne neden oldu. Ancak ABD halkı bu suça karşı çıkıyor ve bunu kabul etmiyor" dedi.

"Altyapıya saldırı tehdidi soykırım tehdididir"

ABD'nin İran altyapılarını hedef alabileceğine yönelik açıklamalarına da tepki gösteren Bekayi, "İran halkı, kendi geleceğini tayin etme ve egemenliğini koruma hakkına sahiptir. ABD'nin tehditleri, suç zihniyetinin bir yansımasıdır. İran'ın altyapılarına yönelik saldırı tehdidi doğrudan bir soykırım tehdididir ve ülke nüfusunun geniş bir kesimini hedef alma niyetini ortaya koymaktadır. Bu, savaş suçundan farksızdır" dedi.

"Hiç kimse ABD'nin diplomasisine güvenmiyor"

Bekayi, "Ulusal güvenliğimizi ve egemenliğimizi tüm imkanlarımızla savunma konusunda kararlıyız. Bunu yalnızca son 37 günde değil, yaklaşık 50 yıldır da defalarca ortaya koyduk. İran halkı son derece vatanseverdir ve düşmanlarına karşı kendini savunmaya her zaman hazırdır. Bu kararlı savunma duruşundan herkes gerekli dersi çıkarmıştır. 37 gün boyunca İran'ın savunma kapasitesinin etkisiz hale getirildiği yönünde propaganda yapıldı. Ancak bu sürenin sonunda silahlı kuvvetlerimiz, düşmanların bir kez daha yanlış hesap yaptığını açıkça gösterdi. Gelinen noktada artık hiç kimse ABD'nin diplomasisine güvenmiyor" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

