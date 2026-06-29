İran'dan Doha Görüşmeleri Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Teknik Müzakere Heyeti Başkanı Kazım Garibabadi yaptığı açıklamada, "Bazı medya organlarında Doha'da çalışma grupları arasında teknik görüşmeler yapılacağına dair haberler doğrulanamamaktadır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Teknik Müzakere Heyeti Başkanı Kazım Garibabadi, ABD'nin Katar iddialarının tersine bir açıklama yaptı. Tasnim haber ajansının aktardığına göre İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Garibabadi, "Katar ile görüşmeler, her zamanki gibi sürdürülüyor. Ancak bazı medya organlarında Doha'da çalışma grupları arasında teknik görüşmeler yapılacağına dair haberler doğrulanamamaktadır" dedi.

Teknik Müzakere Heyeti Başkanı Garibabadi, "Belirlenen çalışma grupları çerçevesindeki ilk teknik görüşmeler, şartlar oluştuğunda ve tarih ile yer konusunda anlaşmaya varıldığında gerçekleştirilecektir. Bu konudaki istişareler aracı ülkeler üzerinden devam etmektedir" dedi. - TAHRAN