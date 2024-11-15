İran'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Politika

İran'dan İsrail'e Kınama

İran, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıları kınadı ve BM'ye acil önlem çağrısı yaptı.

15.11.2024 22:06
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Suriye'yi hedef alan son saldırılarını kınayarak, "Birleşmiş Milletler (BM), İsrail rejiminin saldırılarını durdurmak ve rejimi hesap vermeye zorlamak için acil önlemler almalıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail Ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze ve Gadsaya mahallelerinde sivil yerleşim yerlerine düzenlediği ve 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin yaralandığı hava saldırısını kınadı. İsrail'in savaşı bölgeye yaymaya çalıştığını ve bölge ülkelerinin egemenliğini ihlal ettiğini belirten Bekayi, "Siyonist rejimin işgal ve saldırılarını genişletmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini ihlale yönelik devam eden saldırganlığı uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlalidir. Birleşmiş Milletler, İsrail rejiminin saldırılarını durdurmak ve rejimi hesap vermeye zorlamak için acil önlemler almalıdır" ifadelerini kullandı.

Bekayi, İsrail'in Filistin ve Lübnan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarının durdurulması yönünde tüm ülkelere sorumluluk düştüğünü belirterek, "İsrail rejimine silah sağlayan tüm ülkeler rejimin işlediği cinayetlere ortaktır. Bölge halkları ve İslam dünyası ABD'yi Siyonist rejimin en büyük silah destekçisi ve rejimin suç ortağı olarak görmektedir" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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