İran'dan İsrail'e Sert Tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Önceliğimiz ulusal güvenlik ve halkın huzurudur. Milletin haklarını kararlılıkla savunuyoruz ve hiçbir tehdide karşı geri adım atmayacağız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yapığı açıklamada, "Önceliğimiz ulusal güvenlik ve halkın huzurudur. Milletin haklarını kararlılıkla savunuyoruz ve hiçbir tehdide karşı geri adım atmayacağız. Diplomasi ve savunma, ulusal gücün iki kanadıdır; ne sahayı terk ettik ne de müzakere masasını. Allah'ın izniyle İran, birlik ve akılcılıkla bu sınamadan da başı dik çıkacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN