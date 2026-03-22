İran'dan Trump'a Sert Yanıt

22.03.2026 19:49
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Trump'ın 'İran'ı haritadan sildik' söylemine tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı "haritadan sildik" sözlerini karşılık vererek, "İran'ı haritadan silme hayali, tarih yazan bir milletin iradesi karşısında duyulan çaresizlik ve acizliğin göstergesidir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı "haritadan sildik" yönündeki açıklamalarına İran'dan tepki geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ifadeleri sert sözlerle eleştirdi. Pezeşkiyan, "İran'ı haritadan silme hayali, tarih yazan bir milletin iradesi karşısında duyulan çaresizlik ve acizliğin göstergesidir. Tehdit ve terör İran halkını daha da kenetler. Hürmüz Boğazı, İran topraklarına saldıranlar dışında tüm ülkelerin gemilerine açıktır. Düzensiz söylemler ve pervasız tehditlere sahada kararlı şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, "İran'ı haritadan sildik" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD İran'ı haritadan sildi. Liderlikleri yok oldu, donanmaları ve hava kuvvetleri bitti, kesinlikle hiçbir savunmaları kalmadı ve anlaşma yapmak istiyorlar. Ben istemiyorum. Programın haftalar ilerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

