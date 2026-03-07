İran Devrim Muhafızları: ''Son 24 saatte çok sayıda ABD askeri öldü ve yaralandı'' - Son Dakika
İran Devrim Muhafızları: \'\'Son 24 saatte çok sayıda ABD askeri öldü ve yaralandı\'\'
07.03.2026 16:45  Güncelleme: 18:18
İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, son 24 saatte ABD'nin bölgedeki askeri noktalarına yönelik saldırılarda toplam 221 ABD askerinin öldüğünü ve çok sayıda askerin de yaralandığını belirtti.

İran'dan son 24 saat içinde ABD'nin Orta Doğu'daki askeri noktalarına gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklama geldi.

"ABD'YE AİT ALTYAPI VE KAYNAKLARA CİDDİ ZARAR VERİLDİ"

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari yaptığı açıklamada, "Bölgede ABD üslerine yönelik saldırıların devamı kapsamında, son 24 saat içinde saldırgan ABD ordusuna mensup çok sayıda asker ve komutan öldü ve yaralandı. Ayrıca ABD'ye ait altyapı ve kaynaklara ciddi zarar verildi" ifadelerini kullandı.

"TOPLAM 221 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI"

Zülfikari, "Bölgede ABD Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 5'inci Filo'dan 21 ölü ve çok sayıda yaralı. El Dhafra Hava Üssü'nde yaklaşık 200 ölü ve yaralı. Basra Körfezi'nin kuzeyinde ABD'ye ait bir petrol tankerinin hedef alınması" diyerek saldırılara ilişkin maddeleri sıraladı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:18
