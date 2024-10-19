İran Dini Lideri Hamaney: "Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek" - Son Dakika
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Politika

İran Dini Lideri Hamaney: "Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından yayınladığı mesajında, "Direniş cephesi, öne çıkan liderlerinin şehit olmasıyla durmadığı gibi Sinwar'ın şehadetiyle de duraksamayacaktır.

19.10.2024 11:29
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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından yayınladığı mesajında, "Direniş cephesi, öne çıkan liderlerinin şehit olmasıyla durmadığı gibi Sinwar'ın şehadetiyle de duraksamayacaktır. Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Hamaney yayınladığı mesajında Sinwar'dan övgüyle bahsederek, "O, direnişin zalim ve işgalci düşmana karşı kararlılıkla direnen parlak bir yüzüydü. Akıl ve cesaretiyle onlara ağır darbeler vurdu. 7 Ekim'de düşmana unutulmaz bir darbe indirdi ve ardından şerefiyle şehitlik mertebesine yükseldi" ifadelerini kullandı.

"Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek"

Hamaney, "Onun gibi ömrünü zalim ve işgalci düşmana karşı mücadeleyle geçiren biri için, şehadetten daha layık bir son olamaz. Elbette kaybı direniş cephesi için acı verici ancak bu cephe, Şeyh Ahmed Yasin, Fethi Şikaki, Abdulaziz Rantisi ve İsmail Haniye gibi öne çıkan liderlerinin şehit olmasıyla durmadığı gibi Sinwar'ın şehadetiyle de Allah'ın izniyle duraksamayacaktır. Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek" ifadelerine yer verdi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Ayetullah Ali Hamaney, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Dini Lideri Hamaney: 'Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek' - Son Dakika

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