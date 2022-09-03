İran, 51 şehre sivil savunma sistemleri kuruyor - Son Dakika
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İran, 51 şehre sivil savunma sistemleri kuruyor

03.09.2022 17:13
İran, 51 şehre sivil savunma sistemleri kuruyor

İran, düşman saldırıları ihtimaline karşı önlem almak amacıyla 51 şehre sivil savunma sistemleri kuruyor.

İran, düşman saldırıları ihtimaline karşı önlem almak amacıyla 51 şehre sivil savunma sistemleri kuruyor.

İran Savunma Bakanı Yardımcısı General Mehdi Ferahi, yaptığı açıklamada düşman saldırıları ihtimaline karşı şehirlerde sivil savunma sistemleri kurduklarını söyledi. Ferahi, İran'a yönelik hangi ülkeden saldırının gelebileceğine ilişkin bilgi vermezken, "Günümüzde savaş teknolojileri daha karmaşık bir yapıya sahip. Siber, biyolojik ve radyoaktif gibi hibrit savaşları klasik savaşlarını yerini aldı" dedi.

Ülke genelinde 51 şehre yerleştirilen sivil savunma sistemlerine ilişkin bilgi veren Ferahi, "Sivil savunma sistemimiz, silahlı kuvvetlerin tehdit ve risk algısına göre kesintisiz aktif olarak çalışan ve düşman tehditlerini tanımlayan bir yazılım programı" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran, 51 şehre sivil savunma sistemleri kuruyor - Son Dakika

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