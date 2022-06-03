İran'ın Abadan kentinde yapım aşamasında olan 10 katlı Metropol adlı bina, 23 Mayıs tarihinde çökmüş ve 38 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın çökmesi sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde Abadan Belediye Başkanı Hüseyin Hamidpur ile önceki 4 belediye başkanı dahil 13 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

İran'ın güneybatısında bulunan Abadan kentinde Metropol adlı binanın çökmesinden suçlu bulunan Abadan Belediye Başkan Hüseyin Hamidpur'un istifa ettiği duyuruldu. Çöken 10 katlı binanın yapımına izin verdiği gerekçesiyle tutuklanan Abadan Belediye Başkanı Hamidpur'un istifa talebi Belediye Meclisi üyeleri tarafından kabul edildi. Abadan Belediye Başkanlığı görevine ise Muhammed Rıza Matur'un getirildiği açıklandı.

Kaynak: İHA

İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › İran'ın Abadan kentinin belediye başkanı istifa etti - Son Dakika

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