İran'ın İngiltere Büyükelçi Yardımcısını casusluk suçlamasıyla gözaltına aldığı iddia edildi

İran Devrim Muhafızları Ordu su'nun İngiltere Büyükelçi Yardımcısı Giles Whitaker, Avusturyalı bir diplomat ve Polonyalı 3 araştırmacıyı ülkede casusluk faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle gözaltına aldığı iddia edildi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Whitaker'ın gözaltına alındığını yalanladı.

İran basınında yer alan haberlerde, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İngiltere Büyükelçi Yardımcısı Giles Whitaker, Avusturya'nın İran'daki Kültür Ateşesinin eşi ve Polonyalı 3 araştırmacıyı ülkede casusluk faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle gözaltına aldığı öne sürüldü.

Haberde, gözaltına alınanlar arasında Nicolaus Copernicus Üniversitesi'nde Çevresel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Bölümü'nde araştırmacı olan Maciej Walczak, Toprak Bilimi Bölümü'nde profesör olan Marcin Switoniak ve Charzynski Przemyslaw yer aldığı belirtildi.

Şehdad Çölü'nden toprak örneği ve görüntü almışlar

Haberde, ailesi ile birlikte İran'ın Kerman eyaletinde bulunan Şehdad Çölü'ne giden İngiltere Büyükelçi Yardımcısı Whitaker'ın beraberindeki Avusturyalı diplomat ve Polonyalı araştırmacılar ile bölgeden toprak örnekleri ve görüntüler aldıkları aktarıldı.

İngiliz diplomat ve beraberindekilerin görüntüleri İHA ile kaydedildi

Devrim Muhafızları Ordusu'nun diplomatların çöl gezisinden kaydettiği İHA görüntüleri devlet televizyonunda yayınlanırken, görüntülerde, İngiliz diplomatın beraberindeki araştırmacılar ile birlikte İran'ın askeri tesisine yakın bölgelerden toprak, tuz ve su örnekleri ile görüntüler aldıkları kaydedildi. Görüntülerde ayrıca, İngiliz diplomatın İran'ın askeri bölgelerinden aldığı toprak örneklerini yurtdışına göndermeye çalıştığına ilişkin WhatsApp yazışmaları yer aldı.

İngiltere'den yalanlama

Gözaltı haberlerinin ardından açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiliz diplomatın casusluk iddiasıyla İran'ın başkenti Tahran'da gözaltına alındığına ilişkin haberlerin "tamamen yanlış" olduğu belirtildi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İran'da bir İngiliz diplomatın gözaltına alındığına ilişkin haberler tamamen yanlıştır" dedi. - TAHRAN