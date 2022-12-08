İran İstihbarat Bakanı Hatip: "Macron, CIA'nın alt kademeli bir istihbarat unsuru tarafından yönetiliyor" - Son Dakika
Üye Girişi

İran İstihbarat Bakanı Hatip: "Macron, CIA'nın alt kademeli bir istihbarat unsuru tarafından yönetiliyor"

08.12.2022 10:54
İran İstihbarat Bakanı Hatip: "Macron, CIA'nın alt kademeli bir istihbarat unsuru tarafından yönetiliyor"

İran İstihbarat Bakanı Seyyid İsmail Hatip, "Fransa Cumhrubaşkanı Emmanuel Macron, ABD İstihbarat Servisi'nin (CIA) alt kademeli bir istihbarat unsuru tarafından yönetiliyor" dedi.

İran İstihbarat Bakanı Seyyid İsmail Hatip, "Fransa Cumhrubaşkanı Emmanuel Macron, ABD İstihbarat Servisi'nin (CIA) alt kademeli bir istihbarat unsuru tarafından yönetiliyor" dedi.

Batılı yetkililerin İran karşıtı yaklaşımlarına İran İstihbarat Bakanı Seyyid İsmail Hatip'ten tepki geldi. Hatip, İran'ın resmi haber ajansı İRNA'ya yaptığı açıklamada, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD İstihbarat Servisi (CIA) tarafından yönlendirildiğini söyleyerek, "Avrupalı ülkelerdeki bazı liderler ülkelerinin ABD'ye karşı bağımsızlığı konusunda hassasiyet gösterir ve Avrupa'nın ABD'den bağımsızlığı konusunda teori üretirdi. Bu durumu şu an Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile kıyaslayalım. Artık ABD Başkanı'nın gelip ona ne yapması gerektiğini söylemesine bile gerek yok, aksine CIA'nın alt kademeli bilgi kaynağının ona gidip ne söylemesi gerektiğini ve nasıl bir tutum sergilemesi gerektiğini dikte etmesi yeterli oluyor. Bunlar artık Avrupa'nın önemli ülkelerinin bağımsız ve iktidar sahibi liderleri değildir" ifadelerini kullandı.

Hatip, Macron'un İran'a yönelik tutumunun başka sebepleri de olduğuna değinerek, "Macron'un son zamanlarda ülkemize karşı tutumlarının başka bir nedeni de var. O da 2 Fransız istihbarat görevlisinin İstihbarat Bakanlığımız tarafından tespit edilip tutuklanmasıdır. Biz geçtiğimiz günlerde söz konusu ajanların görevlerinin sadece bazı bölümlerini ifşa ettik. En önemli ve en etkili konuyu henüz açıklamış değiliz. Her halükarda Macron o kadar olgunlaşmamış ki kolaylıkla onu kandırabiliyorlar" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İran'da Dünya Kupası yenilgisini kutlayan kişinin öldürülmesiyle ilgili bir emniyet müdürü tutuklandı İran'da Dünya Kupası yenilgisini kutlayan kişinin öldürülmesiyle ilgili bir emniyet müdürü tutuklandı İran'da emniyet müdürü gözaltına alındı İran'da emniyet müdürü gözaltına alındı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Emmanuel Macron, İran, CIA, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İran İstihbarat Bakanı Hatip: 'Macron, CIA'nın alt kademeli bir istihbarat unsuru tarafından yönetiliyor' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:32 Disney Plus'tan büyük zam! Aylık abonelik 34,99 TL'den 64,99 TL'ye çıkartıldı
11:24 MHP'den "tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliği yasaklansın" teklifi
11:21 Apple ile gerginlik yaşayan Elon Musk, Twitter'ın aylık 8 dolar olan mavi tik ücretini, iPhone kullanıcıları için 11 dolar yapacak
11:14 Oyuncu Şevket Çoruh'un ekonomi isyanı sabah programına damga vurdu
11:05 Galatasaray'da taraftarı üzen sakatlık depremi! Yunus Akgün sahaya çıkamayacak
11:02 Yıllar onu teğet geçmiş! Kurtlar Vadisi'nde "Ştandart Kazım" karakterine hayat veren Kazım Çarman, son haliyle adından söz ettirdi
10:58 Yusuf Ziya Gümüşel'i makam odasında misafir eden AK Parti İlçe Başkanı İsmail Erdem de istismar olayına tepki gösterdi
10:56 Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Süper Lig hakkındaki sözleri futbolseverleri sinirlendirdi: Bilmediğin işlere bulaşma
10:52 Türk-İş'ten, "Asgari ücret 500 dolar olursa rekabetçiliğimizi kaybederiz" diyen TİM Başkanı Gültepe'ye sert tepki: Kendine işçi değil köle arıyor
10:47 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.071 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2022 12:06:17. #1.11#
SON DAKİKA: İran İstihbarat Bakanı Hatip: "Macron, CIA'nın alt kademeli bir istihbarat unsuru tarafından yönetiliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement