İran'la görüşmelerin artmasını bekleyen Trump, 'fazla ileri gittiler' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan haber sitesi Axios'a verdiği röportajda, "Bu hafta İran'la daha fazla görüşme yapılmasını bekliyorum. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak bu, benim yapmak istediğim anlaşma değil. Bu, belki bir yıl önce kabul etmiş olabileceğimiz bir anlaşma. Fazla ileri gittiler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan haber sitesi Axios'a İran'a yönelik açıklamalar yaptı. Telefonla bağlanarak röportaj veren Trump, "Bu hafta İran'la daha fazla görüşme yapılmasını bekliyorum. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak bu, benim yapmak istediğim anlaşma değil. Bu, belki bir yıl önce kabul etmiş olabileceğimiz bir anlaşma. Fazla ileri gittiler" ifadelerini kullandı.

"Boğazdan 20 milyon varilden fazla petrol geçti"

İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasını düşünüp düşünmediği sorulan Donald Trump, "Bunu her zaman düşünüyorum" cevabını verdi.

ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan büyük miktarda petrol çıkışını kolaylaştırdığını vurgulayan Trump, hafta sonu savaşın başlamasından bu yana en yüksek miktarda petrolün boğazdan geçtiğini belirterek, bunun "20 milyon varilden fazla" olduğunu söyledi.

Katarlı arabulucuların yarın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ayrı ayrı görüşmesi bekleniyor.