İran Nükleer Anlaşmaya Sadık Kalacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) bağlı kalacağını vurgulayarak, "UAEA ile iş birliğimiz durdurulmadı, ancak yaşanan gelişmeler ve sahadaki gerçekler nedeniyle ajansla olan iş birliğimiz yeni bir biçim alacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran'da görev yapan büyükelçiler, maslahatgüzarlar ve uluslararası temsilcilerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Arakçi, İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik askeri saldırıları kınayan ülkelere teşekkür ederek, "İşlerinizi huzur içinde sürdürüyor olmanızdan memnuniyet duyuyorum. Barışçıl nükleer tesislerimize yönelik açık saldırıyı kınayan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız için taziye ileten tüm dost ülkelere minnettarız" dedi.

"Ajansla iş birliği yeni bir biçim alacak"

İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) bağlı kalacağını vurgulayan Arakçi, "Programımız barışçıl olmuştur ve öyle de kalacaktır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile imzalanan Güvence Denetimi Anlaşması'na da bağlı kalmaya devam edeceğiz. UAEA ile iş birliğimiz durdurulmadı, ancak yaşanan gelişmeler ve sahadaki gerçekler nedeniyle ajansla olan iş birliğimiz yeni bir biçim alacak. Bu da son derece doğal bir durum" ifadelerini kullandı.

Arakçi, İran Meclisi tarafından kabul edilen yasa çerçevesinde UAEA ile tüm iş birliğinin bundan sonra Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yürütüleceğini belirterek, "Ajansın İran'da denetim yapma ve iş birliğini sürdürme talepleri, Konsey tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek ve her bir talep, güvenlik ile emniyet şartları dikkate alınarak karara bağlanacak" şeklinde konuştu.

"Nükleer silah üretme niyetimiz olsaydı bunu çoktan yapardık"

Nükleer tesislerin askeri saldırıya uğradığına dikkat çeken Arakçi, "Bu tesislere yaklaşmak artık yeni ve ciddi tehlikeleri beraberinde getirecektir. UAEA'nın tutumundan memnun değiliz. Ajansın raporu, tamamen siyasi bir kararın alınmasına yol açtı ve bu durum, nükleer tesislerimize yönelik askeri saldırılar için bahane haline geldi. Oysa eğer nükleer silah üretme niyetimiz olsaydı bunu çoktan yapardık. Bugün elimizde güçlü gerekçeler olsa da biz, İslami ve insani ilkelere bağlıyız" ifadelerini kullandı.

"Diplomasiye hazırız ama güvence istiyoruz"

Arakçi, ülkesinin nükleer programı konusunda diyaloğa her zaman açık olduğunu belirterek, "Geçmişte olduğu gibi gelecekte de nükleer programımızla ilgili müzakerelere açığız. Ancak doğal olarak böyle bir sürecin yeniden başlaması durumunda sürecin, bu kez ABD ya da diğer ülkeler tarafından savaşa sürüklenmeyeceğine dair güvence verilmesi gerekir" dedi.

"Diplomasi dışında çözüm yok"

Uzlaşmaya dayalı bir çözüm dışında başka bir yol olmadığını vurgulayan Arakçi, "Son savaş bunu açıkça gösterdi. İran, karşı tarafa güven vermeye hazırdır. Ancak biz de diplomasiye gerçekten bağlı olduklarını görmek istiyoruz. Diplomasi, başka hedeflerin kılıfı olmamalı" şeklinde konuştu.

"Müzakereler sadece nükleer meseleyle sınırlı olacak"

Arakçi, "Eğer bir müzakere süreci başlayacaksa belirttiğim şartlar çerçevesinde bu müzakerelerin konusu yalnızca nükleer meseleyle sınırlı olacaktır. İran'ın nükleer programı konusunda güvence verilmesi karşılığında yaptırımların kaldırılması konuşulabilir, bunun dışında hiçbir konu müzakere kapsamına girmeyecektir" dedi. - TAHRAN