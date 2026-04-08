İran: Savaş ve Barışa Hazırız - Son Dakika
İran: Savaş ve Barışa Hazırız

08.04.2026 00:09
İranlı yetkili, müzakereler sürerken 'Savaşa da barışa da hazırız' dedi.

Adı açıklanmayan bir İranlı yetkili, ABD'nın İran'a bir anlaşmaya varılması yönünde tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala yürütülen müzakerelere ilişkin, "Savaşa da barışa da hazırız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile bir anlaşmaya varılması için Tahran yönetimine verdiği sürenin dolmasına saatler kalırken taraflar arasındaki müzakereler devam ediyor. Trump'ın son temaslara ilişkin "Hararetli müzakereler sürüyor" ifadelerinin ardından, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili, Tahran yönetiminin gelişmelere yönelik tutumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Adı açıklanmayan yetkili, "Savaşa da barışa da hazırız" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a tanıdığı sürede sona yaklaşılırken, Şahbaz Şerif, Trump'a süreyi iki hafta daha uzatma çağrısında bulunmuş, Tahran yönetimine de Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle geçişlere açık tutma önerisi yapmıştı. İranlı bir yetkili, Tahran yönetiminin Pakistan'ın söz konusu teklifine olumlu yaklaştığını bildirmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, İran, Son Dakika

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
