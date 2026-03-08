İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani: "ABD Venezuela modelini İran'da uygulayabileceğini sandı"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD'nin İran'ı yanlış hesapladığını belirterek, "Venezuela gibi bazı ülkelerde uyguladıkları yöntemlerin İran'da da tekrarlanabileceğini sandılar. Oysa İran'da şartlar tamamen farklıdır" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Laricani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının doğru anlaşılabilmesi için çatışmaya daha geniş bir perspektiften bakılması gerektiğini belirtti.

"ABD'nin hedefi İran'ı parçalamaktı"

ABD'li yetkililerin son günlerde yaptıkları açıklamalara dikkat çeken Laricani, "Trump ve beraberindeki isimler ile Siyonistler ve bazı bölgesel aktörler son günlerde yaptıkları açıklamalarda gerçek niyetlerini açıkça ortaya koydu. Onların hedefi İran'da küçük bir değişiklik yapmak değil, İran'ı parçalamaktı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımına değinen Laricani, "Bugün Trump'ın İran'ın parçalanmakta olduğunu iddia ettiğini gördük. Bu da onların baştan beri asıl hedefinin İran'ın bölünmesi için zemin hazırlamak olduğunu gösteriyor. Bence ABD'lilerin en büyük sorunu Ortadoğu ve özellikle İran'ı doğru tanımamalarıdır. Venezuela gibi bazı ülkelerde uyguladıkları yöntemlerin İran'da da tekrarlanabileceğini sandılar. Oysa İran'da düşünce yapısı ve şartlar tamamen farklıdır" dedi. Laricani, "Bugün ABD kendi yanlış hesaplarının bataklığına saplanmış durumda ve beklediğinin aksine krizlerin içinden daha fazla birlik ve dayanışma fırsatı çıkaran bir milletle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

"ABD savaşın içinde sıkışıp kaldı"

ABD ve İsrail'in savaşın başında geniş çaplı bir saldırı başlattığını belirten Laricani, "Bu saldırıların zirve noktası Dini Lider Hamaney'in şehit edilmesi ve silahlı kuvvetlerde görev yapan bazı komutanlar ile yakınlarının hayatını kaybetmesiydi. Böyle bir durumda ülkede doğal olarak hem derin bir üzüntü hem de aynı anda bir kahramanlık ruhu oluştu. Düşman muhtemelen bu durumu toplumda bir şok oluşturmak için kullanabileceğini düşünüyordu. Ancak pratikte kendileri bu savaşın içinde sıkışıp kaldılar" dedi.

"İddialar psikolojik savaşın parçası"

ABD'nin bazı İranlı askeri komutanların kendileriyle iletişime geçtiği yönündeki iddialarına da değinen Laricani, "Trump bazı kişilerin İran içinden kendilerine mesaj gönderdiğini ve saldırı olması halinde kendileriyle iş birliği yapacaklarını söylediğini iddia etti ve eğer ABD'ye katılmazlarsa onları ifşa edeceğini söyledi. Bu iddiaların büyük ölçüde psikolojik savaş kapsamında ortaya atıldığını ve bazı durumlarda bu tür anlatıların yayılması için yapay zeka araçlarından bile yararlanıldığını görüyoruz. İranlılar farklı görüşlere sahip olabilir ancak İran'ın bölünmesi konusunda hiçbir yabancı güçle iş birliği yapmazlar" ifadelerini kullandı.

"Ayrılıkçı planlar sonuç vermedi"

ABD'nin İran'da ayrılıkçı hareketleri teşvik etmeye çalıştığını savunan Laricani, "Onların bir başka planı da bazı etnik grupları kışkırtarak ülkede ayrılıkçı bir ortam oluşturmaktı. Bu kapsamda Kürt bölgelerindeki bazı gruplarla temas kurarak onları hükümete karşı harekete geçmeye teşvik etmeye çalıştılar. Ancak Kürtler İran'da köklü bir halktır ve ABD'nin özellikle Suriye'deki politikalarını bildikleri için bu tür planlara aldanmadılar. Bazı ABD'li yetkililer destek vaatlerinde bulunsa da bu vaatlerin aldatıcı olduğu görüldü ve bu girişim sonuç vermedi" dedi.

"ABD'nin bölgedeki itibarı zarar gördü"

ABD'nin bölgedeki konumunun zayıfladığını savunan Laricani, "İran'a itibari bir darbe vurmak istediler ancak pratikte kendi itibarları ve konumları bölgede zarar gördü. Bölge ülkeleri artık ABD'nin bölgenin güvenliğini sağlayamayacağı sonucuna varmış durumda ve bu savaş, ABD'nin bölgedeki rolüne ilişkin yeni bir anlayış ortaya çıkardı" şeklinde konuştu.

"İran'a karşı kullanılan üsler cevapsız kalmaz"

İran'a yönelik saldırılarda bölge ülkelerindeki üslerin kullanılmasına ilişkin konuşan Laricani, "Bu savaşta eğer bir üs ABD'nin kullanımına verilirse ve oradan İran'a karşı operasyon yapılırsa İran'ın karşılık verme hakkı vardır ve bu yasal ve pazarlık konusu olmayan bir haktır. Bölge ülkeleri hem İran'la uyum içinde olduklarını söyleyip hem de üslerinin İran'a karşı kullanılmasına izin veremez" ifadelerini kullandı.

"ABD ve İsrail'e karşı mücadelede ülkede görüş ayrılığı yok"

Laricani, ABD'nin yanlış hesap yaptığını ve İsrail'in etkisi altında kaldığını belirterek Washington'un hatasını kabul edip yolunu düzeltmesinin daha iyi olacağını ifade etti. Laricani ayrıca ABD ve İsrail'e karşı mücadele konusunda ülkede hiçbir görüş ayrılığı olmadığını belirterek, "Halk ile yetkililer arasında tam bir koordinasyon bulunmaktadır" dedi. - TAHRAN