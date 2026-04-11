İran ve ABD Arasındaki Müzakereler İslamabad'da Devam Ediyor

11.04.2026 21:04
İran basını, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ilk aşamasının tamamlandığını bildirdi.

İran basını, ABD ile İran arasında İslamabad'da yürütülen müzakerelerin ilk aşaması tamamlandığını ve tarafların teknik düzeyde metin alışverişini sürdürürken görüşmelerin devam etmesinin beklendiğini belirtti.

İran basını, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ile İran arasında gerçekleştirilen müzakerelerin ilk aşamasının sona erdiğini bildirdi. Teknik heyetler arasında yürütülen yüz yüze görüşmelerin tamamlanmasının ardından, ele alınan başlıklara ilişkin yazılı metin alışverişinin sürdüğü ve müzakerelerin bazı başlıklarda daha detaylı teknik değerlendirme aşamasına geçtiği belirtildi.

Haberde, müzakere heyetine yakın bir kaynağın açıklamasına da yer verilerek, görüşmelerin devam edebileceğine işaret edildi. Kaynak, "Muhtemelen bu gece ya da yarın müzakerelerin bir turu daha gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Advertisement
