İran ve ABD Nükleer Görüşmeleri - Son Dakika
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İran ve ABD Nükleer Görüşmeleri

22.06.2026 15:08
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İran, ABD'nin nükleer taleplerini eleştirdi ve yaptırımların kaldırılmasını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile dün gerçekleştirilen müzakere turuna ilişkin yaptığı açıklamada, "(Dışişleri Bakanı) Abbas Arakçi, karşı tarafı nükleer konuyla ilgili aşırı ve mantık dışı taleplerini tekrarlamaması konusunda uyardı ve İran'ın tutumunu açıkladı. Nükleer konu hakkında çok kısa bir görüş alışverişi yapıldı, ancak ayrıntılara ilişkin hiçbir tartışma gerçekleşmedi" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsviçre'de ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. IRNA haber ajansına konuşan Bekayi, müzakerelerin ilk turunun 18 saat sürdüğünü ve yaptırımların hafifletilmesi ile petrol ihracatı konularında ilerleme kaydedildiğini söyledi. İsmail Bekayi, "İran petrolünün satışı, petrol ihracatı için gerekli lisansların verilmesi ve İran'ın kısıtlı veya dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ayrıntılı şekilde ele alınan konular arasındaydı. Bu konuda gerekli adımlar atıldı, kısa süre içinde uygulama aşamasına geçilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mekanizmalar, karşı tarafın yükümlülüklerinden kaçamayacağı şekilde uygulanmalı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditkar açıklamalarının ardından İran heyetinin dörtlü toplantıdan çekildiğini belirten Bekayi, mesaj alışverişinin arabulucular aracılığıyla devam ettiğini söyledi. İranlı sözcü, "Diğer tarafın taahhütlerini yerine getirmesini sağlamak için bu fırsatı kullanmaya kararlıydık" şeklinde konuştu.

Mutabakatın farklı maddeleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşandığını söyleyen Bekayi, temel ilkenin "taahhüt karşılığında taahhüt" olduğunu vurguladı. İranlı sözcü, "Taahhüt düzenlemesi aslında bir tür garanti oluşturuyor. Tüm bu mekanizmalar, karşı tarafın yükümlülüklerinden kaçamayacağı şekilde uygulanmalı. Esas olan taahhüt karşılığında taahhüttür. Attığımız her adım, karşı tarafın da yükümlülüklerini eş zamanlı olarak yerine getirmesiyle birlikte olmalıdır" dedi.

"'Nihai anlaşmaya ilişkin müzakerelere başlamanın zamanı henüz gelmedi' vurgusunu yaptık"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, dörtlü toplantının yaklaşık bir buçuk saat sürdüğünü belirterek, "Arabulucuların yanı sıra İran ve ABD heyetlerinin tamamı söz aldı. ABD heyeti konuşmasının bir bölümünde nükleer konudaki tutumunu çok kısa şekilde ortaya koydu. İran heyeti de kendi pozisyonunu açıkladı. Ancak bu bir müzakere değildi; taraflar yalnızca görüşlerini dile getirdi ve İran'ın tutumu da açık ve net bir şekilde ifade edildi. 'Nihai anlaşmaya ilişkin müzakerelere başlamanın zamanı henüz gelmedi' vurgusunu yaptık" şeklinde konuştu.

"Mutabakat zaptına göre, ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması gerekiyor"

Mutabakat zaptının belirli bölümlerinin uygulanmasının ardından nihai anlaşma için müzakere sürecine geçilmesinin kararlaştırıldığını aktaran Bekayi, "(Dışişleri Bakanı) Abbas Arakçi, karşı tarafı nükleer konuyla ilgili aşırı ve mantık dışı taleplerini tekrarlamaması konusunda uyardı ve İran'ın tutumunu açıkladı. Nükleer konu hakkında çok kısa bir görüş alışverişi yapıldı, ancak ayrıntılara ilişkin hiçbir tartışma gerçekleşmedi. Nükleer konuda müzakerelerin başladığı söylenemez. Yaptırımlar konusunda da tutumumuzu ortaya koyduk ve bu konunun önemini vurguladık. Mutabakat zaptına göre, ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması gerekiyor. Buna ABD'nin tek taraflı yaptırımları, birincil ve ikincil yaptırımları ile uluslararası kuruluşlar düzeyinde, Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere, İran aleyhindeki yaptırım ve kararlar da dahildir. Bunlar toplantıda dile getirilen İran'ın tutumlarıydı ve bunun ötesinde ayrıntılara girmedik" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran ve ABD Nükleer Görüşmeleri - Son Dakika

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