İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nı Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nı Görüştü

İran ve Umman Hürmüz Boğazı\'nı Görüştü
29.05.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Umman ile Hürmüz Boğazı'nın yönetimini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki yönetimine ilişkin konuları ele aldıklarını açıkladı.

ABD ile İran arasındaki müzakere sürecindeki belirsizlik sürerken Tahran yönetimi bölgedeki ülkelerle diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede taraflar arasındaki ilişkilerin yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki son durum da ele alındı. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanı Al-Busaidi ile yaptığımız son derece verimli görüşmede, İran olarak her türlü tehdide karşı Umman ile dayanışmamızı ifade ettim. Hürmüz Boğazı ve onun gelecekteki yönetimini, egemenlik sorumluluklarımız ve uluslararası hukuk çerçevesinde ele aldık. Tüm komşu ülkelerle istişareyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nı Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozüyük’te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı
Öcalan, İmralı’da ailesiyle görüştü Öcalan, İmralı'da ailesiyle görüştü
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi
Giresun’da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi Giresun'da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi
Zonguldak’ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Kastamonu'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

21:48
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos’ta kuruyor
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor
21:01
DMM, “TFF maçlarda İstiklal Marşı’nı kaldırdı“ iddiasını yalanladı
DMM, "TFF maçlarda İstiklal Marşı'nı kaldırdı" iddiasını yalanladı
20:09
İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
19:37
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
19:02
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
18:01
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 21:59:38. #7.12#
SON DAKİKA: İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nı Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.