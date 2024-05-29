İranlı 6 gazeteci Suudi Arabistan'dan sınır dışı edildi

Politika

İranlı 6 gazeteci, Hac ibadetini takip etmek üzere bulundukları Suudi Arabistan'dan sınır dışı edildi.

İran devlet televizyonu, Hac ibadetini takip etmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan devlet televizyonu çalışanı 6 gazetecinin sınır dışı edildiğini duyurdu. İlk olarak 4 gazetecinin geçtiğimiz hafta salı günü Mescid-i Nebevi'de Kur'an-ı Kerim tilavetini çektikleri sırada gözaltına alındıkları, birkaç saat süren sorgunun ardından Medine'de bulunan gözaltı merkezine götürüldükleri aktarıldı. Haberde 4 gazetecinin gözaltına alınmasından iki gün sonra Suudi polisinin İranlı Hacı adaylarının kaldığı oteldeki program öncesi 2 gazeteciyi daha gözaltına aldığı belirtildi. Gözaltına alınan İranlı Selim Gaffuri, Mehdi Mueyyidi, Şefii Şolekar, Mehdi Amiri, Purya Süleymanzade ve Ali Rıza Taban adlı 6 gazetecinin dün gece Suudi Arabistan hükümeti tarafından sınır dışı edildiği açıklandı.

"Nedenini bilmiyoruz"

Suudi Arabistan tarafından sınır dışı edilen gazetecileri Tahran'daki Havaalanında karşılayan İran Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı Peyman Cebelli konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Cebelli, "Gazetecilerin gözaltına alınması ve sınır dışı edilmelerinin nedenini bilmiyoruz. Sadece Mescid-i Nebevi'de Kur'an-ı Kerim tilavetini kaydediyorlardı. Birkaç saat sorguya çekildiler ve hiçbir bilgilendirme yapılmadan Medine'deki polis merkezine götürüldüler. Bir hafta boyunca büyükelçilik, Dışişleri Bakanlığı, İran Hac ve Ziyaret Kurumu gazetecilerin serbest bırakılması için olayın takibini yapıyordu. Konuyla alakalı hukuki işlemler için çalışmalar başlatılacak" dedi. - RİYAD