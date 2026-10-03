IRIB, Hürmüz Boğazı'nda takip sistemini kapatan tankerde patlama olduğunu bildirdi

IRIB, Hürmüz Boğazı'nda takip sistemini kapatan tankerde patlama olduğunu bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran devlet televizyonu IRIB, Hürmüz Boğazı'ndaki bir petrol tankerinde patlama olduğunu duyurdu. Aktarımına göre, 'ihlalde bulunduğu' belirtilen tanker boğaza girerken takip sistemini kapattı.
Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği ve güvenliğine ilişkin gerilim sürerken, bölgede yeni bir gelişme yaşandı. İran devlet televizyonu IRIB, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinde patlama meydana geldiğini bildirdi. Haberde, "ihlalde bulunduğu" belirtilen tankerin boğaza girdiği sırada takip sistemini kapattığı aktarıldı.
Kaynak: İHA
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