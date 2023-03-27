İskoçya Ulusal Partisi'nin yeni lideri Humza Yousaf oldu - Son Dakika
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İskoçya Ulusal Partisi'nin yeni lideri Humza Yousaf oldu

27.03.2023 22:12
İskoçya Ulusal Partisi'nin yeni lideri Humza Yousaf oldu

İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) yeni lideri Humza Yousaf oldu.

İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) yeni lideri Humza Yousaf oldu. Yousaf'ın İskoçya parlamentosunun onayının ardından İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı olarak Nicola Sturgeon'un yerini alması bekleniyor.
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'un geçtiğimiz şubat ayında istifa etmesinin ardından İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) yeni lideri seçildi. Yapılan oylamada Sağlık Bakanı Humza Yousaf, rakipleri Kate Forbes ve Ash Regan'ı mağlup ederek SNP'nin yeni lideri oldu. Yousaf, SNP'nin 72 bin 169 üyesinden 50 bin 490'ının oy kullandığı seçim yarışının birinci etabında yüzde 48, ikinci etabında ise yüzde 52 oy aldı.
Yarın İskoçya parlamentosunda yapılacak oylamanın ardından Yousaf'ın resmi olarak İskoçya Başbakanı olarak atanması bekleniyor. Parlamentoda herhangi bir partiye mensup milletvekillerinin de aday olabileceği ve tercih ettikleri aday için oy kullanabileceği bir seçimde Yousaf'ın galip gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. İskoçya parlamentosunun 28 gün içinde yeni bir başbakan seçmemesi durumunda yeniden seçime gidilecek.
İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı olacak
Pakistan asıllı 37 yaşındaki Yousaf, Birleşik Krallık genelindeki büyük bir partiye liderlik eden ilk Müslüman lider olurken, İskoçya parlamentosunun onayının ardından İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı olarak Nicola Sturgeon'un yerini alacak.
"İskoçya'ya bağımsızlık getiren takım ve nesil olacağız"
Yousaf, sonuçların duyurulmasından sonra yaptığı açıklamada, "Liderlik seçimleri doğası gereği can sıkıcı olabilir ancak SNP'de bir aile gibiyiz. Artık farklı takımlar değiliz, tek bir takımız. İskoçya'ya bağımsızlık getiren takım ve nesil olacağız" dedi.
Pakistan asıllı 37 yaşındaki Yousaf'ın Birleşik Krallık genelindeki büyük bir partiye liderlik eden ilk Müslüman lider olduğu kaydedildi.
"Onun benim yerime geçmesinden daha fazla gurur duyamazdım"
İskoçya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı olarak 8 yılık görevinden istifa eden Sturgeon da Yousaf'ın liderliğini tebrik etti. Sturgeon, Yousaf'ın "seçkin" bir lider olacağını söyleyerek, "Onun benim yerime geçmesinden daha fazla gurur duyamazdım" dedi. - EDINBURGH

Kaynak: İHA
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İskoçya Ulusal Partisi'nin yeni lideri Humza Yousaf oldu İskoçya Ulusal Partisi'nin yeni lideri Humza Yousaf oldu

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