İspanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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Politika

İspanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

İspanya Krallığı Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, 20-21 Mart tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alınacak.

19.03.2024 18:43
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İspanya Krallığı Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, 20- 21 Mart tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İspanya Krallığı Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno Türkiye'ye gelecek. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İspanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika

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