İspanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

İspanya Krallığı Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, 20- 21 Mart tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
İspanya Krallığı Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno Türkiye'ye gelecek. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. - ANKARA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'ın İskenderun ilçesinde millet bahçesinin açılışına ve iftara katıldı. Özhaseki, İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki millet bahçesinin açılışına iştirak etti ve burada İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'dan bilgi aldı. Daha sonra toplu iftar törenine katılan Özhaseki, millet bahçesinin açılış kurdelesi kesildiğinde hazır bulundu. Programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Abdulkadir Özel de katıldı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine planladığı askeri harekata karşı olduğunu açıkladı. Meloni, harekatın bölgedeki siviller için feci sonuçlar doğurabileceğini belirtti ve insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için yeni kara yolları ve deniz koridorunun açılmasının önemli olduğunu vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de yaptığı konuşmada çay fiyatının en az 25 lira olması gerektiğini belirtti ve ÇAYKUR işçilerine kadro istediklerini söyledi.
31 Mart yerel seçimleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Antalya ve Bilecik'te konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy var mı?" diye sorup alandakilerden "Var" yanıtını aldı. Bugün ise Artvin'de konuşan Özel, Antalya mitingindeki videonun montaj olduğunu iddia ederek Artvinlilere de aynı soruyu sordu. Artvinliler, "Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" sorusuna "Var" yanıtını verince ortaya komik görüntüler çıktı.
Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların bazıları SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken diğer sanıklar ve avukatları salonda hazır bulundu. Sanıkların son sözlerinin alınacağı açıklandı. Davanın geçmişi ve iddianamedeki suçlamalar da hatırlatıldı.
Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi, emekli maaşlarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Emeklilerin yaşam koşullarının kötüleştiği vurgulandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Fatih'teki bazı projelerinin açılışı yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada İstanbul'un en gayretli ve adaletli yönetimi olduklarını vurguladı. İmamoğlu, Sarayburnu Parkı'nda yapılan çalışmalara da değinerek tarihe saygı duyduklarını belirtti. İmamoğlu ayrıca Pendik ve Sarıyer'de halk buluşması programlarına katılarak destek istedi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, yakınları basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 4 Suriye ve 2 Filistin uyruklu toplam 6 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.
Bulgaristan'da hükümet kurma görevi, Mariya Gabriel tarafından üstlenildi. Gabriel, kabine listesini Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e teslim etti. GERB, PP ve DB partilerinden isimlere yer veren Gabriel'in listesi, parlamentoda güvenoyu alması halinde 9 ay süreyle iktidarda kalacak.
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