Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Salı Pazarında Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Salı Pazarında Esnafı Ziyaret Etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Salı Pazarında Esnafı Ziyaret Etti

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Salı Pazarı'nda esnafı ziyaret ederek, destek istedi. Başkan Başdeğirmen, güzel hizmetler yapmaya devam edeceklerini belirtti.

21.02.2024 18:37  Güncelleme: 18:48
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Salı pazarında esnafı ziyaret eden Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, "Sizlerle birlikte bu işi başaracağız. Güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Salı Pazarı'nda esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler dileklerini iletti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Başdeğirmen, 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi. Başkan Başdeğirmen'e ziyareti sırasında AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç ve AK Parti SKM Başkanı Fatih Tola eşlik etti. Başkan Başdeğirmen, pazarcı esnafı ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Başkan Başdeğirmen'i desteklediklerini belirten pazarcı esnafı, "Her zaman sizi destekliyoruz. Hizmetlerinizden çok memnunuz. Seviliyorsunuz başkanım. Sizden hiçbir zarar görmedik, sizi takdir ediyoruz" dedi.

Vatandaşlar da Başkan Başdeğirmen'in göreve devam etmesini istediklerini ifade ederek, "Başkanım yola devam. Arkanızdayız. Her hizmetiniz çok güzel. Yaşlılarımız için aldığımız hizmetler için de teşekkür ediyoruz. Sizden başka çalışan yok, hak edene oyumuzu vereceğiz. Sizdeyiz başkanım, başarılarınızın devamını diliyoruz. Ücretsiz tuvaletler yaptınız. Çok güzel hizmet oldu. Her gün duamızı alıyorsunuz. Keşke herkes sizin gibi düşünebilse" dediler.

Bir vatandaş ise huzurevi istediklerini belirtirken, Belediye Başkanı Başdeğirmen 150 kişilik huzurevi yapımı için ihaleye çıkacaklarını bildirdi. Başdeğirmen, Salı Pazarı'nda bir esnafın yemek ikramına katılarak, çorba dağıtımı yaptı.

Pazarcı esnafı ve vatandaşlara ilgi ve güvenleri için teşekkür eden Başdeğirmen, "Sizlerle birlikte bu işi başaracağız. Rabbim hepinizden razı olsun. Güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz inşallah" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Salı Pazarında Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Salı Pazarında Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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