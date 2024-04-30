Isparta Genç İş İnsanları Derneği Belediye Başkanı ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Isparta Genç İş İnsanları Derneği Belediye Başkanı ile bir araya geldi

Isparta Genç İş İnsanları Derneği Belediye Başkanı ile bir araya geldi

Isparta Genç İş İnsanları Derneği (IGİAD) Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı ile bir araya geldi. Başkan, gençlerin fikirlerini önemsediklerini ve şehre hizmet etmek için birlikte çalışacaklarını belirtti.

30.04.2024 14:18  Güncelleme: 14:23
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Isparta Genç İş İnsanları Derneği (IGİAD) Başkan Süleyman Çağrı Çiftçi ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, her düşünce ve fikre açık olduklarını belirterek, "Bugün Isparta'mız, ülkemizde söz sahibi olan bir şehir haline gelmeye başladı" dedi.

Isparta Genç İş İnsanları Derneği (IGİAD) Başkan Süleyman Çağrı Çiftçi ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Isparta Belediyesinde bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren ve teşekkür eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bugüne kadar dernekle uyumlu bir şekilde çalıştıklarını, iş birlikleri yaptıklarını aktardı. Başkan Başdeğirmen, "Tabii ki Isparta'da genç olarak sizlerin bu işlerin içerisinde olması bizim ufkumuzu daha çok açıyor, daha farklı projeler ortaya çıkıyor. Bugüne kadar sizlerin projelerinden istifade ettik. Bundan sonra da inşallah aynı düşünce ve aynı amaçla Isparta'mıza hizmet edecek güzellikleri hep beraber paylaşmak istiyoruz. Bizlere vermiş olduğunuz düşünceler, fikirler çok değerli" şeklinde konuştu.

Her düşünce ve fikre açık olduklarını aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bugün Isparta'mız ülkemizde söz sahibi olan bir şehir haline gelmeye başladı. Daha önceleri Isparta'ya özel turlar yapılmazken, şimdi komşu illerimizden günübirlik veya 2 günlük özel turlar yapılmaya başlandı. Andık Deresi, Kirazlıdere, Gölcük, Eğirdir olsun o değerleri gayet güzel bir şekilde sunabiliyoruz. Şehrimize dışarıdan misafir alabiliyoruz. Bunlar da sizin gibi genç arkadaşlarımızın bizlere verdiği fikirlerdi. Hepimiz Isparta için bazı şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden sizlerin fikirlerinizi önemsediğimizi de belirtmek istiyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda da el birliği, güç birliği yaparak şehrimize hizmet edelim" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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