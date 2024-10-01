İsrail, ABD'den İran Tehdidi Bilgisi Aldı

Politika

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, ABD'nin İsrail'i İran'ın muhtemel füze saldırısı konusunda bilgilendirdiğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, ABD'nin İsrail'i İran'ın muhtemel füze saldırısı konusunda bilgilendirdiğini açıkladı.

Hagari, şu ana kadar İran'dan İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı tehdidinin söz konusu olmadığını belirterek, İsrail'in kendisini savunmaya ve saldırmaya hazır olduğunu ifade etti. Hagari, İran'ın İsrail'e saldırmasının "sonuçları olacağı" konusunda uyardı. - TEL AVİV