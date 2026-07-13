İsrail, Ahmedinejad'ı Lider Yapmaya Çalıştı - Son Dakika
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İsrail, Ahmedinejad'ı Lider Yapmaya Çalıştı

13.07.2026 20:02
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İsrail'in, İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı lider olarak göreve getirme girişimi başarısız oldu.

ABD basınında yer alan haberlerde, İsrail'in gizli bir operasyon çerçevesinde temas kurduğu İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı İran'ın yeni lideri olarak göreve getirmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu öne sürüldü.

ABD merkezli New York Times gazetesi, yayınladığı haberde İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile İsrail'in İran liderliği için temasa geçtiğini öne sürdü. Haberde, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Ahmedinejad'ı kendi safına çekmeye çalıştığı ve İran'ın başına getirmeye yönelik gizli bir plan uyguladığı iddia edildi. Operasyon hakkında bilgi sahibi olan ABD'li ve İranlı yetkililere dayandırılan haberde, Mossad'ın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gizli görüşmeler yaptığı, Ahmedinejad'ın seyahat ve konaklama masraflarının finanse edildiği ve ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a karşı yürüttüğü savaşın ilk günlerinde Ahmedinejad'ın İran'ın başkenti Tahran'dan çıkarılarak İsrail kontrolündeki bir güvenli eve götürüldüğü öne sürüldü. Haberde, 2005-2013 yılları arasında İran Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı dönemde katı İsrail muhalifi bir siyaset izleyen ancak sonraki yıllarda daha ılımlı bir pozisyon benimseyen Ahmedinejad'ın İsrail safına çekilmesine yönelik gizli planın ilk aşamasının Macaristan'da başladığı ifade edildi. Dönemin Mossad Başkanı David Barnea'nın 2024 yılında Ahmedinejad ile görüşmek üzere bizzat Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gittiği aktarılan haberde, Mossad'ın bir iklim konferansı bahanesiyle davet edildiği Budapeşte'de Ahmedinejad ile temas kurarak, bunu CIA'e bildirdiği ifade edildi.

Budapeşte'deki konferans paravan olarak kullanıldı

Haberde, Budapeşte'deki Ludovika Kamu Hizmetleri Üniversitesi Rektörü Gergely Deli'nin 2024 yılı başında üst düzey bir Macar hükümet yetkilisinden sıra dışı bir talep aldığı belirtilerek, Deli'den iklim değişikliği konulu bir konferans düzenlemesi ve konuk olarak Mahmud Ahmedinejad'ı davet etmesinin talep edildiği aktarıldı. Konferansın Ahmedinejad ile Mossad yetkilileri arasında yapılacak gizli görüşmeler için paravan olarak kullanılmasının planlandığına dikkat çekilen haberde, Ahmedinejad'ın 2024 yılında Budapeşte'yi ziyaret ettiği ve ardından İran'da savaşın başlamasından birkaç gün önce 2025'te bir kez daha Budapeşte'ye ziyaret gerçekleştirdiğine dikkat çekildi. Haberde, Ahmedinejad'ın korumalarının bu ziyaret sırasında Ahmedinejad'ın iki kez yanlarından ayrılarak uzun süren görüşmeler için ortadan kaybolduğunu bildirdiği aktarılarak, Ahmedinejad'ın korumalarına üniversitenin öğretim üyeleriyle görüşmeler yaptığını söylediği ifade edildi.

Plan Tahran'da çöktü

Haberde, operasyonun bu yıl şubat ayının sonlarında ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a karşı yürüttüğü savaşın ilk günlerinde en önemli safhasına geçtiği öne sürülerek, ABD ve İranlı yetkililerin iddiasına göre İsrail'in Ahmedinejad'ı sıkı gözetim altında yaşadığı Tahran'dan çıkararak rejimi devirmeye yönelik planı hayata geçirmeye çalıştığı ifade edildi. 28 Şubat'ta İsrail tarafından düzenlenen bir hava saldırısında Ahmedinejad'ın bulunduğu bölgenin hedef alındığına dikkat çekilen haberde, saldırının ardından siyah bir Peugeot olay yerine gelerek Ahmedinejad'ı aldığı ve Mossad ajanlarının kontrolündeki güvenli bir eve götürdüğü öne sürüldü. Haberde planın Ahmedinejad'ın kargaşa içindeki tahliye operasyonundan rahatsızlık duyması ve İsrail'in kendisini yeniden iktidara getirmeye yönelik planından ciddi hayal kırıklığına uğraması nedeniyle başarısız olduğu ifade edildi. Güvenli evi belirsiz şartlar altında terk eden Ahmedinejad, o tarihten bugüne sadece kısa süreliğine İran'ın öldürülen dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninde görüldü.

Haberde, İsrail'in Kürt grupların silahlandırılması ve İran'a sokulmasını içeren bir rejim değişikliği planının da başarısız olduğu ifade edildi.

Ahmedinejad'ın ev hapsinde olduğu iddiası

Haberde ayrıca adı açıklanmayan üst düzey dört İranlı yetkiliye göre, Ahmedinejad'ın İsrail ile kurduğu temasların büyük bölümünün ortaya çıkmasının ardından Devrim Muhafızları'nın istihbarat biriminin gözetiminde ev hapsinde tutulmaya başlandığı iddia edildi. Ahmedinejad'ın yakın çevresindeki kişilere dayandırılan açıklamalara göre, eski cumhurbaşkanı yeniden iktidara ancak yabancı güçlerin desteğiyle gelebileceğine inanıyordu. Eski yakın çalışma arkadaşlarından biri de Ahmedinejad'ın bunu para için değil, iktidarı yeniden elde etmek amacıyla yaptığını söyledi. Başka bir eski yardımcısına göre ise Ahmedinejad, yeniden iktidara gelmesi halinde İran'ın İsrail'i tanıyabileceğini ve İbrahim Anlaşmaları kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilebileceğini düşünüyordu.

Cumhurbaşkanlığı döneminde İsrail'in yok edilmesi gerektiğini savunan, Holokost'u inkar eden ve İran'ın nükleer programını hızlandıran Ahmedinejad, ilerleyen dönemde İsrail aleyhine söylemlerini azaltmış ve kendisini reformcu olarak nitelendirmeye başlamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail, Ahmedinejad'ı Lider Yapmaya Çalıştı - Son Dakika

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