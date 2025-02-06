İsrail, BM İnsan Hakları Konseyi'nden Ayrıldı - Son Dakika
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Politika

İsrail, BM İnsan Hakları Konseyi'nden Ayrıldı

İsrail, BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldığını duyurdu, önyargılı olduğunu belirtti.

06.02.2025 17:25
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İsrail, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden (UNHRC) ayrıldı.

ABD'nin ardından İsrail'de Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldığını duyurdu. İsrail, Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar yaptığı açıklamada, "BM İnsan Hakları Konseyi'ne İsrail'in artık dahil olmayacağını bildirdim. İnsan Hakları Konseyi, Orta Doğu'daki tek demokrasi olan İsrail'i saplantılı bir şekilde takip ederken, insan haklarını ihlal eden ülkelerin incelemeden kaçmasına sürekli imkan sağladı. İsrail Başkan Trump'ın adil kararına katılarak, artık Konsey'in açık bir şekilde uyguladığı antisemitizme tahammül etmeyecek" dedi.

Sa'ar BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Jürg Lauber'e ilettiği mektupta ise kararın 2006'da kurulmasından bu yana İnsan Hakları Konseyi'nde İsrail'e karşı devam eden kurumsal önyargılar nedeniyle alındığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump dün, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile UNHRC'den çekilmesini ve verilen fonların sonlandırılmasını öngören kararnameyi imzaladı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail, BM İnsan Hakları Konseyi'nden Ayrıldı - Son Dakika

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