İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

19.06.2022 18:49
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İsrail Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un yaptıkları telefon görüşmesinde Türkiye'de bulunan İsraillilere yönelik muhtemel terör saldırılarını ele aldıkları aktarılarak, Herzog'un Erdoğan'a...

İsrail Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un yaptıkları telefon görüşmesinde Türkiye'de bulunan İsraillilere yönelik muhtemel terör saldırılarını ele aldıkları aktarılarak, Herzog'un Erdoğan'a teşekkür ettiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, geçtiğimiz mart ayından bu yana 4'üncü kez telefonda görüştü. İsrail Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan ve Herzog'un muhtemel terör saldırılarını ele aldıkları aktarılarak, Herzog'un Erdoğan'a Türkiye'nin İsraillilere yönelik muhtemel terör faaliyetlerini engelleme çabalarından dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin bu işbirliğinin hükümetler ve milletler arasında inşa edilen güvene büyük katkısının altını çizdiği belirtilerek, görüşmede Herzog'un terörle mücadele çabalarının devam etmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Erdoğan ve Herzog'un, açık ve sürekli diyalog yoluyla bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam etme konusunda anlaştıkları ifade edildi.

(İHA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Bölgesel meseleler ve iş birliği konuları masaya yatırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Bölgesel meseleler ve iş birliği konuları masaya yatırıldı
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

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