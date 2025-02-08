İsrail'den 183 Filistinli Serbest Bırakıldı

Politika

İsrail, Hamas ile esir takası kapsamında 183 Filistinliyi hapishaneden serbest bıraktı.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 5. takas süreci gerçekleştiriliyor. Hamas'ın Gazze Şeridi'nde 3 İsrailliyi serbest bırakmasının ardından İsrail'den beklenen adım geldi. İsrail yönetimi, 18'i müebbet hapis cezasına, 54'ü uzun süreli hapis cezasına çarptırılan, 111'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de tutuklanan toplam 183 Filistinliyi serbest bıraktı. Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinden çıkarak Kızılhaç otobüsüne bindirilen 42 Filistinli, Ramallah kentinde kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Filistinliler aileleriyle bir araya gelerek duygusal anlar yaşadı. Tutuklu Filistinlilerin 7'si ise serbest bırakıldıktan sonra Mısır'a sınır dışı edildi.

Hamas, 3 esiri serbest bıraktı

Hamas, öğle saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ta İsrailli 3 sivil Ohad Ben Ami, Eli Sharabi ve Or Levy'i serbest bırakmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki takas süreci

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta gerçekleştirilen ilk takasta İsrail hapishanesindeki 90 Filistinli ile Gazze'deki 3 İsrailli esir serbest bırakılmıştı. İkinci takasın yapıldığı 25 Ocak'ta ise Gazze'de 4 esir, İsrail'de 200 Filistinli serbest kalmıştı. 30 Ocak'ta gerçekleştirilen üçüncü takasta Hamas 8 esiri, İsrail ise 110 Filistinliyi serbest bırakmıştı. 1 Şubat'taki dördüncü takasta ise 3 İsrailli esirle 183 Filistinli serbest kalmıştı. - RAMALLAH