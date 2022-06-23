İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Türkiye ve İsrail'in ilişkilerinin çok güzel devam ettiğini belirterek, "Büyükelçilerimizin yakın gelecekte geri dönmeleri için önemli adımlar attık. Ekonomik ve siyasi diyaloğu da iyileştireceğiz." dedi.

Bakan Lapid, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Yakın gelecekte, Çavuşoğlu'nun Kudüs ziyaretiyle başlattığı İsrail havayolu firmalarının Türk sahil kesimlerine ve İstanbul'a doğrudan uçuşlarının başlatılması konusundaki girişimi nihayetlendireceklerine değinen Lapid, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda İsrail-Türkiye arasındaki ilişkiler çok güzel devam ediyor. Büyükelçilerimizin yakın gelecekte geri dönmeleri için önemli adımlar attık. Ekonomik ve siyasi diyaloğu da iyileştireceğiz. Umuyorum ki bu adımları çok yakın zamanda tamamlarız."

Lapid, Türkiye'nin uluslararası diplomaside gerçekten ayrı bir boyutu olduğunu kaydederek, "(Çavuşoğlu) Sizinle birlikte çalışmak çok büyük bir mutluluk. Bunun ilişkilerimizin gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Personelinize de teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin tadını çıkarmak için daha fazla kalamıyorum maalesef. Ama konukseverliğiniz için teşekkürlerimi sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen haftalarda İsrail vatandaşlarının terör tehdidinden kurtulduğuna işaret eden Lapid, bunun Türkiye'nin İsrail ile diplomatik ve güvenlik alanında iş birliği sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Lapid, Türk istihbaratının çok yakın zamanda İstanbul'da bir İran komplosunu ortaya çıkardığını ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Biz, Türk hükümetinin profesyonel ve koordine aktiviteleri için kendilerini tebrik ediyoruz. Hem Türk hem de İsrailli çalışanlara, Dışişleri Bakanlığı mensuplarına, istihbarat mensuplarına, bunun yanında polis teşkilatına son haftalarda bu çalışmalarından ötürü şükranlarımızı sunuyorum. İran bu terör saldırısı girişimlerinin arkasındadır. Bu noktada istihbaratlar herhangi bir şüpheye yer bırakmamaktadır."

Bakan Lapid, ilgili tehditlerin sadece İsrail'in masum turistlerinin hayatlarına değil Türkiye'nin egemenliğine de kastettiği değerlendirmesinde bulunarak, "Hiçbir ülke buna müsaade edemez. Türkiye bu konuda İranlılara nasıl yanıt vereceğini bilir. Bundan eminiz. Bu noktada İsrail tabii ki hiçbir şey yapmadan oturmayacaktır. Vatandaşlarına İsrail içinde ve dünyanın dört bir yanında yapılacak saldırılarla ilgili çalışacaktır." diye konuştu.

"Türkiye bizim bir numaralı turist destinasyonlarımızdan biri"

İlgili gelişmeler çerçevesinde İsrail'in Türkiye'ye yapmış olduğu seyahat uyarısını değiştireceklerini anlatan Lapid, "Türkiye bizim bir numaralı turist destinasyonlarımızdan biridir. Çok yakın gelecekte umuyoruz ki İsrailli turistler Türkiye'ye korku olmaksızın dönebileceklerdir. İsrailliler bu güzel İstanbul'a ve Antalya'nın güzel kumsallarına, ben de tatillerimi küçükken orada geçiriyordum, o güzel yerlere turist olarak gidebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.