İsrail güçleri gözaltılara tepki gösteren Filistinlilere, gerçek ve kauçuk kaplı mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › İsrail güçleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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