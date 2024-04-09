İsrail'in Gazze Şeridi'ne operasyon için tarih belirsiz - Son Dakika
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Politika

İsrail'in Gazze Şeridi'ne operasyon için tarih belirsiz

ABD basınına göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine yapmayı planladığı askeri operasyon için henüz bir tarih belirlemediğini söyledi. Gallant, operasyon öncesinde sivillerin tahliyesi ve insani yardımların arttırılması gibi bazı gerekli eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

09.04.2024 22:02  Güncelleme: 22:04
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ABD basının, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, arasındaki görüşmeyi bilen bir kaynağa dayandırdığı haberde, Gallant'ın Austin'e İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine yapmayı planladığı askeri operasyon için henüz bir tarih belirlemediğini söylediği iddia edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine yapmayı planladığı askeri operasyon için yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD basının, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, arasındaki görüşmeyi bilen bir kaynağa dayandırdığı haberde, Gallant'ın Austin'e İsrail'in Refah'a yapmayı planladığı askeri operasyon için henüz bir tarih belirlemediğini söylediği iddia edildi.

Haberde, Gallant'ın İsrail'in Refah'a operasyon düzenlemeden önce başta sivillerin tahliyesi ve insani yardımların arttırılması olmak üzere "bazı gerekli eylemleri" gerçekleştirmesi gerektiğini söylediği de aktarıldı.

Öte yandan Netanyahu, dün Refah kentine düzenlemeyi planladığı kara operasyonuna yönelik, "Bu gerçekleşecek, bir tarih var" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail'in Gazze Şeridi'ne operasyon için tarih belirsiz - Son Dakika

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