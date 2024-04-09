İsrail'in Gazze Şeridi'ne operasyon için tarih belirsiz

ABD basının, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, arasındaki görüşmeyi bilen bir kaynağa dayandırdığı haberde, Gallant'ın Austin'e İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine yapmayı planladığı askeri operasyon için henüz bir tarih belirlemediğini söylediği iddia edildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine yapmayı planladığı askeri operasyon için yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD basının, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, arasındaki görüşmeyi bilen bir kaynağa dayandırdığı haberde, Gallant'ın Austin'e İsrail'in Refah'a yapmayı planladığı askeri operasyon için henüz bir tarih belirlemediğini söylediği iddia edildi.
Haberde, Gallant'ın İsrail'in Refah'a operasyon düzenlemeden önce başta sivillerin tahliyesi ve insani yardımların arttırılması olmak üzere "bazı gerekli eylemleri" gerçekleştirmesi gerektiğini söylediği de aktarıldı.
Öte yandan Netanyahu, dün Refah kentine düzenlemeyi planladığı kara operasyonuna yönelik, "Bu gerçekleşecek, bir tarih var" demişti. - WASHINGTON
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı tatilinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla başlatılan denetimlere katıldı. Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Vali Aktaş, trafik ekipleriyle görüşerek yapılan uygulamalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla da görüşen Vali Aktaş, trafik kurallarına uymalarının önemini vurgulayarak kazasız bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.
Uşak Valisi Turan Ergün, İzmir-Ankara istikametinde bulunan D-300 kara yolunda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine 14 Nisan Pazar günü 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi günü 05.00'e kadar yasaklama getirildiğini açıkladı. Vali Ergün, trafik denetim noktasında sürücülerle sohbet ederek trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu ve çocuklara oyuncak hediye etti. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının mart ayındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi ve tüm sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.
Bakan Bolat'ın açıklamalarına göre Türkiye, İsrail'e karşı ambargo uygulayan ilk ülke oldu. Türkiye, Gazze'ye 42 bin ton yardım malzemesi göndererek en çok yardım yapan ülkelerden biri oldu. İsrail'e ihracat kısıtlaması getirildi ve İsrail'in dezenformasyon çabaları tespit edildi. Filistin Ekonomi Bakanı Türkiye'ye teşekkür etti ve ticaretin etkilenebileceğini ancak asıl hedefin İsrail'in saldırganlığını durdurmak olduğunu belirtti.
Çanakkale'de emniyet ve jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinde kazaları en aza indirmek ve trafik güvenliği için denetimlerini sürdürüyor. Vali İlhami Aktaş, denetimler kapsamında trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Aktaş, vatandaşlara kurallara uymalarının önemini vurgulayarak, kazasız hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.
Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu, eroin, esrar, kaçak sigara, puro, elektronik sigara, termos, akıllı saat, kablosuz kulaklık, cep telefonu ve çay gibi çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Mersin Tarsus Belediyesi'nin yeni dönemin ilk meclis toplantısı, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, yeni meclis üyeleri oylama ile belirlendi ve Başkan Boltaç, belediyenin mali durumu hakkında bilgi vererek, Tarsus'un çıkarları doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, belediyenin toplam borcu hakkında da bilgi veren Boltaç, alınan kararların Tarsus'a hayırlı olmasını temenni etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Şanlıurfa'ya giderek kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Güler, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ayrıca Bakan Güler, askerlerle birlikte Ramazan ayının son iftarını gerçekleştirdi ve terörün kısa sürede sona ereceğine dair inancını dile getirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki TSK komuta kademesiyle Şanlıurfa'ya giderek, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçikle ramazanın son iftarını gerçekleştirdi. Güler, burada yaptığı konuşmada, terörün kısa zamanda sona ereceğine dair inancını ifade etti ve ülkenin gelişmesi için gereken ortamı sağlayacaklarını belirtti.
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