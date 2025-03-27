İsrail Meclisi'nden Yargı Kontrolü Yasa Tasarısı - Son Dakika
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Politika

İsrail Meclisi'nden Yargı Kontrolü Yasa Tasarısı

İsrail Knesset'i, yargı atamalarında siyasi kontrolü artıran yasa tasarısını kabul etti.

27.03.2025 11:35
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İsrail Meclisi (Knesset), ülkede yargı atamaları üzerindeki siyasi kontrolü arttıran yasa tasarısını 1 "hayır" oyuna karşı 67 "evet" oyu ile kabul etti.

İsrail Meclisi (Knesset), ülkede yargı atamaları üzerindeki siyasi kontrolü arttıran yasa tasarısını oyladı. Meclis, yargı seçici kurulunun yapısını değiştirmeye yönelik tartışmalı yasa tasarısını muhalefetin itirazları nedeniyle gece saatlerine kadar süren oturumda son üçüncü okumada kabul etti. Knesset'in 67 üyesi yasa tasarısına "evet", 1 milletvekili ise "hayır" dedi. Muhalefet partilerinin milletvekilleri üçüncü okuma sırasında yasa tasarısını protesto ederek dışarı çıktı.

Tüm yargı atamalarını gerçekleştiren 9 üyeli Yargı Atama Komitesi'ndeki yer alan İsrail Barolar Birliği'nin 2 temsilcisinin görevden alınmasını ve yerlerine biri direkt olarak koalisyon hükümeti diğeri ise muhalefet tarafından seçilen iki avukatın atamasını öngören yasa tasarısı mecliste kabul edildi. "Yargının siyasallaşması" anlamına geldiği için tepki toplayan yasa tasarısı herhangi bir tarafın veto hakkının bulunmadığı mevcut sistemin aksine Yargı Atama Komitesi'ndeki koalisyon, muhalefet ve yargı temsilcilerine, alt mahkemelerde yapılacak atamalarda veto hakkı tanıyacak. Koalisyon ve muhalefete yasa tasarısı hakkının tanınmasıyla komitedeki 3 yargıcın Yüksek Mahkeme'ye ataması üzerindeki etkisini de kaldıracak.

Kabul edilen yasa tasarısı bir sonraki Knesset oturumunda yürürlüğe girecek.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, oylamanın ardından yaptığı konuşmasında "Bugün tarih yazdık. Sesinizin duyulmadığı ve sandıktaki oyunuzun ayaklar altına alındığı on yılların ardından bugün burada sizin adınıza bulunuyorum. Yeni bir sayfa açıyoruz. Teslimiyet ve sessizlik günleri bir daha geri dönmemek üzere sona erdi" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail Meclisi'nden Yargı Kontrolü Yasa Tasarısı - Son Dakika

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