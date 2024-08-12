İsrail Savunma Bakanı Netanyahu'nun 'mutlak zafer' açıklamalarını eleştirdi - Son Dakika
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Politika

İsrail Savunma Bakanı Netanyahu'nun 'mutlak zafer' açıklamalarını eleştirdi

İsrail Savunma Bakanı Netanyahu\'nun \'mutlak zafer\' açıklamalarını eleştirdi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail meclisinin Dışişleri ve Savunma Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde 'mutlak zafer' açıklamalarını hedef alarak, 'Savaş tamtamları çalan tüm kahramanları ve 'mutlak zafer' gibi saçmalıkları duyuyorum' dedi.

12.08.2024 18:07
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail meclisinin Dışişleri ve Savunma Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde "mutlak zafer" açıklamalarını hedef alarak, "Savaş tamtamları çalan tüm kahramanları ve 'mutlak zafer' gibi saçmalıkları duyuyorum" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ile Hizbullah arasında devam eden gerginliğin ele alındığı İsrail meclisinin Dışişleri ve Savunma Komitesi'nde açıklamalarda bulundu. İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı neden savaş başlatmadığına ilişkin bir soruya cevap veren Gallant, Lübnan ile bir savaşın 7 Ekim'den farklı koşullarda olacağını belirtti. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde "mutlak zafer" açıklamalarını hedef alan Gallant, "Savaş tamtamları çalan tüm kahramanları ve 'mutlak zafer' gibi saçmalıkları duyuyorum" dedi.

Başbakanlıktan Gallant'a cevap

Gallant'ın açıklamalarının ardından İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gallant İsrail karşıtı bir söylem benimsediğinde, bir rehine anlaşmasına varma şansına zarar veriyor. Müzakerelere heyet göndermeyi reddeden ve rehine anlaşmasının önündeki tek engel olan Hamas lideri Yahya Sinwar'a saldırması gerekirdi" denildi.

Netanyahu'nun İsrail'in "mutlak zafere" ulaşması gerektiği yönündeki tutumu yinelenen açıklamada, "Bu, Başbakan Netanyahu ve kabinenin açık direktifidir ve Gallant dahil herkes için bağlayıcıdır" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail Savunma Bakanı Netanyahu'nun 'mutlak zafer' açıklamalarını eleştirdi - Son Dakika

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